الطالب العماني المغدور محمد العريمي
الطالب العماني المغدور محمد العريمي
الهدهد

“شاهد” سبب لا يُصدّق لجريمة طعن وقتل الطالب العُماني محمد العريمي في لندن!!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، سبب تعرّض محمد عبدالله العريمي للطعن في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية ، مساء الخميس.

ويبدو أنّ سبب عملية الشاب العماني هو ارتداؤه ساعة ثمينة كان المجرمون يخططون لسرقتها منها، لكنّ محاولاته للتصدي لهم دفعتهم لطعنه، ما ادّى لمصرعه .

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وقالت السفارة العُمانية في بريطانيا على حسابها بـ”تويتر” إن “حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي”.

وتقدّمت السفارة بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد.

وأكدت السفارة أنّها تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

بينما ذكرت شبكة BBC البريطانية أنّه تم العثور على الضحية فاقداً للوعي بالقرب من متجر “هارودز” الفاخر بعد منتصف الليل، على إثر استدعاء الشرطة بعج تقارير عن طعن.

وأضافت BBC أنه تم علاج “العريمي” من قبل المسعفين لكنهم أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

ولفتت BBC الى إنه تمّ طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في العاصمة لندن خلال ما يزيد قليلاً عن 12 ساعة، أحدهم الطالب العُماني، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص مشتبه بهم.

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