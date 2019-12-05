حقيقة العثور على حقيبة بها أكثر من مليون دولار وسبائك ذهبية تخص ابنة صدام حسين في الأردن

نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، بيان مديرية الأمن العام بالعاصمة الأردنية عمان والذي نفى فيه الناطق الاعلامي باسم المديرية ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وسبائك ذهبية وتسليمهم لرجال الأمن العام، مؤكدا أنه لم يرد لأي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان أية مبالع مالية كبيرة كما أنه لم يتم استلام أية مبالغ مالية من أي شخص.

وأعادت “رغد” نشر هذا البيان على صفحتها الرسمية بتويتر بعد تلميح بعد الصفحات على مواقع التواصل بأن هذه الأموال تخصها.

نفى الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الاعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسلمه لرجال الامن العام ، مؤكدا انه لم يرد لاي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان اية مبالع مالية كبيرة ، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من اي شخص . pic.twitter.com/7MZwCVAz87 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 5, 2019

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبعد انتهاء التحقيقات في قضية الشخص الذي اختلق قصة عثوره على مبلغ مالي كبير داخل مركبته العمومي التي يعمل عليها ، فقد جرى توديعه للمدعي العام المختص هو ومالك مكتب التكسي ، حيث قرر المدعي العام توقيفهما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال .

وكانت مديرية الأمن العام نفت خبرا تداولته وسائل إعلام أردنية حول عثور سائق تاكسي مليون و سبعمائة الف دينار اردني الي جاب سبائك ذهبية في مركبته وتسليمه المبلغ للأمن العام.

واضاف الناطق الاعلامي ان احد الاشخاص جرى استدعاءه للحضور يوم غد للتكريم من قبل مديرية الامن العام على اثر قيامه بالتعاون مع رجال الامن العام والابلاغ عن عدد من الاشخاص المطلوبين وان ذلك الشخص قام باختلاق قصة العثور على مبالغ مالية كبيره امام مدراءه وكانها سبب لتكريمه ، — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) December 5, 2019

وقالت مديرية الأمن العام أنه لم يرد لأي من الوحدات الشرطية بلاغا بفقدان أية مبالغ مالية كبيرة ، كما انه لم يتم استلام اية مبالغ مالية من أي شخص.

وحسب الأمن العام جرى استدعاء سائق التاكسي وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم أمام مدرائه.

الا أن المفارقة هي تكريم أمين عمان يوسف الشواربة لسائق التاكسي تقديرا لأمانته مما أثار سخرية واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.