“المنتخب لم يكن مرهقا”.. إعلامي قطري يكشف سر هزيمة “العنابي” أمام السعودية: هذا الشخص يجب محاسبته

أرجع الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق، هزمية المنتخ بالقطري اليوم أمام نظيره السعودي في نصف نهائي كأس الخليج إلى ما وصفه بسوء إدارة مدرب العنابي الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم.

وقال “آل إسحاق” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”هذا المدرب فاز بكأس آسيا وعندها تم الإشادة به وتكريمه وتقديره.”

هذا المدرب فاز بكأس آسيا!!!.

للعلم:

تمت الإشادة به.

تم تكريمه.

تم تقديره.

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الآن لعب بطولة الخليج

تخبط، كان عشوائي، سلبي، بلا حلول، في ٣ مباريات من أربع.

كما تم تكريمه عند الإنجاز

يجب محاسبته عند الفشل. — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) December 5, 2019

وتابع مطالبا بمحاسبته:”الآن لعب بطولة الخليج تخبط، كان عشوائي، سلبي، بلا حلول، في ٣ مباريات من أربع، كما تم تكريمه عند الإنجاز يجب محاسبته عند الفشل.”

وأكد الإعلامي القطري في تغريدة أخرى أن المنتخب لم يكن مرهقاً “لكن لدينا مدرب سيء لا يستحق تدريب المنتخب” حسب وصفه.

المنتخب لم يكن مرهقاً، لكن لدينا

مدرب سيء لا يستحق تدريب المنتخب

سيء في اختيار تشكيل المباراة

سيء في إدارة المباريات

سيء طوال البطولة

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كريم بوضياف إلى ناديه دون رجعه للمنتخب أبداً. — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) December 5, 2019

وأوضح:”سيء في اختيار تشكيل المباراة، سيء في إدارة المباريات، سيء طوال البطولة”

واختتم عبدالعزيز آل إسحاق تغريداته بالتشديد على أن لاعب العنابي كريم بوضياف لا يجب أن يلعب مرة أخرى بصفوف المنتخب وقال:”إلى ناديه دون رجعه للمنتخب أبداً.”

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وتأهل المنتخب السعودي للمباراة النهائية لبطولة خليجي 24، وذلك بعد الفوز على منتخب قطر المستضيف بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 29.. في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الجنوب المونديالي .

وبهذه النتيجة سوف يلعب المنتخب السعودي مع البحرين في المباراة النهائية، والتي ستقام مساء يوم الأحد المقبل على ملعب خليفة الدولي .

جاءت المباراة قوية ومثيرة من جانب لاعبي المنتخبين، وحاول كل منتخب أن يحقق الانتصار، والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمر لنفسه والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول ليذهب لنهائي البطولة .