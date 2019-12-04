وظائف حكومية.. مجلس الشورى الجديد يزف بشرى سارة للعُمانيين الباحثين عن عمل وهذه التفاصيل

نقلت وسائل إعلام عُمانية أن مجلس الشورى الجدي كشف عن خطة وطنية، لإحلال الوافدين تستهدف مختلف المؤسسات والشركات الحكومية تسهم في توفير 10 آلاف فرصة عمل.

جاء ذلك في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، والذي تم استعراضه خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) التي عقدت برئاسة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأعضاء المجلس.

وناقش الملجس في هذه الجلسة غير العلنية بيان درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020؛ حيث طرح الأعضاء استفساراتهم وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية ومرئيات أعضاء المجلس خلال الجلسة.

وبحسب الخطة المقترحة، فإن اللجنة تأمل كذلك خلق فرص عمل في القطاع السياحي والقطاع الخاص لرفع نسبة التعمين التي لم تتجاوز نسبتها 20%.

وتأتي الخطة الوطنية توافقا مع مطالب المجتمع للدفع بموضوع الباحثين عن عمل نحو مزيد من الحلول.

وطالب الأعضاء بزيادة الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص عمل أكبر للباحثين عن عمل.