“شاهد” اللقطة التي لم تثب خلال مباراة قطر والإمارات.. لاعب إماراتي “قليل أدب” يستفز لاعبي المنتخب القطري وهذا ما حصل

أثار تصرف غير لائق من لاعب المنتخب الاماراتي، عقب الخسارة التي تكبدتها الامارات أمام قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، غضب لاعبي المنتخب القطري الذين احتفلوا بالفوز عقب إطلاق صافرة انتهاء المباراة.
وأظهر مقطع فيديو لاعب المنتخب الإماراتي، وهو يلقي الكرة بقوة اتجاه جماهير المنتخب القطري الذين احتفلوا بالفوز على الامارات، الامر الذي أثار غضب لاعبي المنتخب القطري الذين تجمعوا حول اللاعب الاماراتي في ظل الاجواء المحشونة بين البلدين ولكن حكم المباراة وأعضاء الجهاز الاداري تداركوا الامر بسرعة وتدخلوا في الوقت المناسب.
وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.
وعقب تسجيل الهدف الرابع، واحتفال الشيخ جوعان بن حمد الذي كان يحضر المباراة إلى جانب الوفد الاماراتي، سارع الوفد الاماراتي لمغادرة المنصة الامر الذي أثار موجة سخرية واسعة.
ولاقي تصرف اللاعب الاماراتي سخرية المعلقين، من كم الحقد الذين في قلوب الاماراتيين اتجاه اشقائهم في دولة قطر، وخاصة أن هذه المباراة التي كان عيال زايد يعولون عليها بشكل كبير لهزيمة قطر والتفاخر أمام الخليج بهذا الانتصار لكنهم عادوا إلى ابوظبي بخفية حنين.
وتعيد هزيمة قطر للإمارات، الهزيمة الأولى حينما تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-0 على الإمارات، مستضيف الدورة، على أرض الامارات وبين جماهيرها.