“شاهد” اللقطة التي لم تثب خلال مباراة قطر والإمارات.. لاعب إماراتي “قليل أدب” يستفز لاعبي المنتخب القطري وهذا ما حصل

أثار تصرف غير لائق من لاعب المنتخب الاماراتي، عقب الخسارة التي تكبدتها الامارات أمام قطر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، غضب لاعبي المنتخب القطري الذين احتفلوا بالفوز عقب إطلاق صافرة انتهاء المباراة.

وأظهر مقطع فيديو لاعب المنتخب الإماراتي، وهو يلقي الكرة بقوة اتجاه جماهير المنتخب القطري الذين احتفلوا بالفوز على الامارات، الامر الذي أثار غضب لاعبي المنتخب القطري الذين تجمعوا حول اللاعب الاماراتي في ظل الاجواء المحشونة بين البلدين ولكن حكم المباراة وأعضاء الجهاز الاداري تداركوا الامر بسرعة وتدخلوا في الوقت المناسب.

في آخر المباراة التصرف الذي يرتكبه أحد لعيبة #الإمارات ما دفع المنتخب #القطري التوجه إلى اللاعب . اللقطة التي لم نشاهدها على الشاشة . #قطر_الامارات pic.twitter.com/cgR7vVYRf1 — علي بن ثامر (@alibinthamer) December 3, 2019

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.

وعقب تسجيل الهدف الرابع، واحتفال الشيخ جوعان بن حمد الذي كان يحضر المباراة إلى جانب الوفد الاماراتي، سارع الوفد الاماراتي لمغادرة المنصة الامر الذي أثار موجة سخرية واسعة.

ولاقي تصرف اللاعب الاماراتي سخرية المعلقين، من كم الحقد الذين في قلوب الاماراتيين اتجاه اشقائهم في دولة قطر، وخاصة أن هذه المباراة التي كان عيال زايد يعولون عليها بشكل كبير لهزيمة قطر والتفاخر أمام الخليج بهذا الانتصار لكنهم عادوا إلى ابوظبي بخفية حنين.

هل لقطه اللي ادورها من امس …. والله الواحد مايعرف شيقول صدق مايستاهلون الحشيمه بس ماينلامون ذبحتهم ال٤٤٤٤٤ — ﮼القطرية.🇶🇦 (@__bintqatar) December 3, 2019

الامارات اغلقت الحدود الجوية و البرية والبحرية في وجه قطر و لكن نسيت المرمى مفتوح😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Mohammed Ghaleb (@mohammadghalb) December 3, 2019

قليل الاصل ماعليه شرها هذي دوله مهجنه — ولد قطر (@1Qtri11) December 3, 2019

قلة أدب ووقاحة متوقعة من شعب #خنّور وحقارة بعض لاعبيه يمثَل قيادتهم القذرة !!!#التائهون_في_الأرض 🇦🇪 — صوت قطري 🇶🇦 (@QATAR_2022Cup) December 3, 2019

وتعيد هزيمة قطر للإمارات، الهزيمة الأولى حينما تأهل المنتخب القطري لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزه بنتيجة 4-0 على الإمارات، مستضيف الدورة، على أرض الامارات وبين جماهيرها.