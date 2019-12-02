سياسي كويتي بارز يحذر من خطر سقوط العراق ويكشف عن خطة أمريكية بمساعدة الأكراد وإسرائيل

حذر السياسي الكويتي البارز، ناصر الدويلة، عضو مجلس الامة سابقاً، من انهيار الدولة العراقية وسقوطها في فوضى تأكل الأخضر واليابس هناك, قائلاً :” إن الكويت في خطر داهم من احتمالات تطور هذه الأحداث وظهور دور لإسرائيل في زعزعة امن العراق”.

وقال الدويلة في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، :” بكل تأكيد ان لزيارة نائب الرئيس الامريكي لكردستان علاقة مباشرة كما دلت التسريبات على زيارات مسؤولين اكراد الى بعض دول المنطقة لنيل الدعم المادي منها والامور تسير بخطة محكمه لإسقاط العراق”.

مصيبة الوضع في العراق اعظم من مصيبتي في القضايا المرفوعه علي من ثلاث دول و معها النيابة العامه و من الواضح ان رفع القضايا علي ليس مصادفه بان تاتي من ثلاث دول في وقت متزامن وهذا لا يهمني اليوم فاليوم الكويت في خطر داهم من احتمالات تطور الاحداث في العراق و دور اسرائيل في زعزعتها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 2, 2019

وأضاف الدويلة :” لا تصان الدول بمشاعر الحب او الكراهية بل بالسياسات الحذرة والمتأنية واليوم اي فوضى في العراق دمار للكويت وتهديد لاستقرارها وعلينا ان نعي في الكويت ان استقرار العراق اليوم ضروري لأمننا ويجب ان لا نسمح لكوشنر و لا نتنياهو ومن معهم ان يخططون لإسقاط العراق فاي نظام عميل خطر علينا “.

لا تصان الدول بمشاعر الحب او الكراهيه بل بالسياسات الحذرة والمتأنيه واليوم اي فوضى في العراق دمار للكويت وتهديد لاستقرارها وعلينا ان نعي في الكويت ان استقرار العراق اليوم ضروري لامننا و يجب ان لا نسمح لكوشنر و لا نتنياهو ومن معهم ان يخططون لاسقاط العراق فاي نظام عميل خطر علينا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 2, 2019

وقال إن هناك نظرية تتشكل ملامحها تقوم على ان خلق نظام عميل لإسرائيل في بغداد يكون هو الضمانة الامثل لإخضاع الكويت واسقاطها في الفوضى وان زوال الكويت هو ضرورة للتوسع الاسرائيلي وهم يخططون لاسقاط النظام والشرعية وزوال الدولة الكويتية وهذا ما يقلقني اكثر من قلقي من احتمالات سجني الماثلة”.

هناك نظرية تتشكل ملامحها تقوم على ان خلق نظام عميل لاسرائيل في بغداد يكون هو الضمانه الامثل لاخضاع الكويت واسقاطها في الفوضى و ان زوال الكويت هو ضرورة للتوسع الاسرائيلي وهم يخططون لاسقاط النظام والشرعيه و زوال الدولة الكويتيه وهذا ما يقلقني اكثر من قلقي من احتمالات سجني الماثله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 2, 2019

وأكد السياسي الكويتي البارز على حق العراقيين بالثورة لمواجهة الفساد الذي عشعش في مفاصل الدولة وما زرعته ايران من عملاء لكن كم ثورة تم اختطافها وكم مسيرة نضال تم صدها عن بلوغ اهدافها النبيلة اليوم نرى حفتر يدمر كل انتصارات الشعب الليبي و تضحياته و السيناريوهات المشابهة جاهزة و الاستعمار لديه الخبرة و العملاء “.

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من حق العراقيين الثورة لمواجهة الفساد الذي عشعش في مفاصل الدولة و ما زرعته ايران من عملاء لكن كم ثورة تم اختطافها و كم مسيرة نضال تم صدها عن بلوغ اهدافها النبيله اليوم نرى حفتر يدمر كل انتصارات الشعب الليبي و تضحياته و السيناريوهات المشابهه جاهزة و الاستعمار لديه الخبرة و العملاء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 2, 2019

وزاد على ما سبق قائلاً :” العراق بلد كبير ولديه مقومات البقاء عشرات القرون لذلك اي مؤامرة فيه ستكون مرحلية و ستنتهي و يعود العراق كما هو مهد حضارات و مشعل ثقافات ووطن لأهله لكن اي تغيير في العراق سيهدد الكويت وجوديا ولذلك انا انظر للأمور من زاوية كويتية ضيقه خوفا على وطني من ان تتنازعه اطماع والمتربصين “.

العراق بلد كبير ولديه مقومات البقاء عشرات القرون لذلك اي مؤامرة فيه ستكون مرحلية و ستنتهي و يعود العراق كما هو مهد حضارات و مشعل ثقافات و وطن لاهله لكن اي تغيير في العراق سيهدد الكويت وجوديا ولذلك انا انظر للامور من زاوية كويتيه ضيقه خوفا على وطني من ان تتنازعه اطماع والمتربصين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) December 2, 2019

وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مسرحا لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، قتل فيها 42 من المحتجين على يد مسلحين بلباس مدني، حسب وكالة فرانس برس.

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وتصاعدت الأحداث الدامية بعدما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف. ويتهم قطاع من المتظاهرين إيران بالتدخل في الشأن العراقي ويحملونها جزءا من المسؤولية عن فشل النظام السياسي في بلادهم.