استجابة لتحريض حمد المزروعي لـ”تكسير” لاعبي قطر.. تعمد إماراتي واضح لإصابة أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا

قال الكاتب القطري المعروف ومدير تحرير صحيفة “الوطن” القطرية فهد العمادي، إن هناك تعمد واضح من لاعبي منتخب الإمارات لإصابة أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا والذي أحرق الشباك الإماراتية بهدفين ناريين.

ودون “العمادي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي ما نصه:”تعمد اماراتي واضح لاصابة افضل لاعب في آسيا”

تعمد اماراتي واضح لاصابة افضل لاعب في آسيا !! #قطر_الامارات — فهد العمادي (@fahedalemadi) December 2, 2019

ولاقت تغريدة العمادي تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء الذين أكدوا على نفس الأمر وربطوه بتحريض المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي ضد لاعبي قطر.

وكان “المزروعي” وعبر تغريدات له على حسابه الرسمي دعا لاعبي الإمارات لاستخدام العنف و”التكسير” ضد لاعبي قطر، في دعوات تحريضية على العنف لاقت استنكارا واسعا حتى من الإماراتيين أنفسهم.

حبايبي اللاعبين تكسر يمين لك رنج يسار لك بنتلي وشكرا … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 2, 2019

مازلت انتظر الكسر … — حمد المزروعي (@uae_3G) December 2, 2019

وحقق منتخب قطر الفوز على نظيره الإماراتي بربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

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وأقيمت مباراة قطر والإمارات على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي.

افتتح أكرم حسن عفيفي لاعب منتخب قطر التسجيل في الدقيقة الـ 20 من عمر المباراة بعد خطأ كارثي من مدافع الإمارات وضع عفيفي في موقف انفراد ليسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ 27 تحصل المنتخب القطري على ركلة جزاء، وقام أكرم عفيفي بتسديها في المرمي بنجاح.

وجاء رد منتخب الإمارات بعد 5 دقائق من ركلة الجزاء تحصل عليها الفريق وسجلها على أحمد مبخوت.

وتمكن حسن خالد الهيدوس لاعب منتخب قطر من تعزيز نتيجة فريقه بعد دربكة في دفاع الإمارات استغلها الهيدوس وأحرز الهدف الثالث.

وعاد علي أحمد مبخوت لاعب المنتخب الإماراتي وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

وسجل بوعلام خوخي لاعب المنتخب القطري الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.