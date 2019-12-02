الجمهور القطري
الجمهور القطري
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بينما كان البذيء “المزروعي” يشتم والدة أمير قطر .. شاهد ماذا فعل القطريون قُبيل مباراة قطر والإمارات

كتب وطن
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عكس ّ أخلاقه التي تميّز بها عن دول الحصار، وذلك خلال منتخبي والإمارات الإثنين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، والتي انتهت بتأهل “الأدعم” لنصف نهائي خليجي 24، وخروج الإمارات من البطولة.

في المقابل، أثبت المغرّد الإماراتي البذيء قبل وأثناء وبعد المباراة دناءة أخلاقه، بالتطاول كعادته على والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والشعب القطري ورموزه.

وحينما عزف النشيد الوطني الإماراتي قبيل المباراة، وقفت كل الجماهير باحترام للنشيد.

في حين كان “المزروعي” يمارس أخلاقه بالسب ودعوته لللاعبي منتخب الإمارات إلى الالتحام الشديد مع لاعبي قطر ومحاولة “تكسير” أقدامهم.

وعلى أرض ملعب خليفة الدولي بالدوحة، أقصى منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات من بطولة خليجي 24، بعدما أمطر لاعبو الأدعم شباك الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى.

سجل أهداف قطر “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

بينما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33 و 77.

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.

وتأهل ال نصف النهائي كذلك منتخب الذي فاز على سلطنة عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، والبحرين التي فازت على الكويت بأربعة اهداف لهدفين.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة “خليجي 24″، ملعبي الدور نصف النهائي للبطولة.

وتقررت إقامة مباراة قطر مع السعودية على ستاد الجنوب المونديالي في الوكرة، فيما يلعب منتخب العراق مع البحرين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الخميس 5 كانون أول/ديسمبر.

وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد 8 كانون أول/ديسمبر، على ستاد خليفة الدولي.

وأقيمت مباريات الدور الأول من البطولة على ملعبي الدولي ، واستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.

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