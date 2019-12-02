بينما كان البذيء “المزروعي” يشتم والدة أمير قطر .. شاهد ماذا فعل القطريون قُبيل مباراة قطر والإمارات

عكس الجمهور القطريّ أخلاقه التي تميّز بها عن دول الحصار، وذلك خلال مباراة منتخبي قطر والإمارات الإثنين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى، والتي انتهت بتأهل “الأدعم” لنصف نهائي خليجي 24، وخروج الإمارات من البطولة.

في المقابل، أثبت المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي قبل وأثناء وبعد المباراة دناءة أخلاقه، بالتطاول كعادته على الشيخة موزا المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والشعب القطري ورموزه.

وحينما عزف النشيد الوطني الإماراتي قبيل المباراة، وقفت كل الجماهير باحترام للنشيد.

الجماهير القطرية تقف للنشيد الوطني الاماراتي #خليجي24 pic.twitter.com/1YJnqXuY0D — راشد القطري 🇶🇦 (@Rashid_Alkuwari) December 2, 2019

في حين كان “المزروعي” يمارس أخلاقه بالسب ودعوته لللاعبي منتخب الإمارات إلى الالتحام الشديد مع لاعبي قطر ومحاولة “تكسير” أقدامهم.

وعلى أرض ملعب خليفة الدولي بالدوحة، أقصى منتخب قطر نظيره منتخب الإمارات من بطولة خليجي 24، بعدما أمطر لاعبو الأدعم شباك الإمارات بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى.

سجل أهداف قطر أكرم عفيف “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

بينما سجل هدفي الإمارات علي مبخوت في الدقيقتين 33 و 77.

وبهذا الفوز تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، مع شقيقه منتخب العراق الذي انتهت مباراته مع اليمن سلباً.

وتأهل ال نصف النهائي كذلك منتخب السعودية الذي فاز على سلطنة عمان بثلاثة أهداف مقابل هدف، والبحرين التي فازت على الكويت بأربعة اهداف لهدفين.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة “خليجي 24″، ملعبي الدور نصف النهائي للبطولة.

وتقررت إقامة مباراة قطر مع السعودية على ستاد الجنوب المونديالي في الوكرة، فيما يلعب منتخب العراق مع البحرين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الخميس 5 كانون أول/ديسمبر.

وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقرر لها يوم الأحد 8 كانون أول/ديسمبر، على ستاد خليفة الدولي.

وأقيمت مباريات الدور الأول من البطولة على ملعبي استاد خليفة الدولي ، واستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل.