فنانة لبنانية شهيرة تنفجر في وجه تركي آل الشيخ: “ليش مقصر مع اللبنانيات”؟!

في ظل حالة الانفتاح الكبير غير المسبوق في المملكة العربية السعودية، خصوصاً مع حفلات موسم الرياض برعاية مستشار ابن سلمان ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، استنكرت الفنانة اللبنانية مي حريري استقدام آل الشيخ لأشهر نجوم ونجمات الوطن العربي لتقديم الحفلات ماعدا اللبنانيات.

عدم مشاركة عدد كبير من نجمات لبنان في موسم الرياض، جعل الفنانة مي حريري توجه رسالة لتركي آل الشيخ.

وقالت مي في رسالتها للمستشار: (استاذ تركي سلام عليكم عندي سوال بس ليش مقصرين مع الفنانات اللبنانيين مع انو عندي يقين بمحبتكم للشعب االبناني؟).

@Turki_alalshikh استاذ تركي سلام عليكم عندي سوال بس . ليش مقسرين مع الفنانات اللبنانيين مع انو عندي يقين بمحبتكم للشعب االبناني؟😊🌷 — May Hariri – مي حريري (@HaririAMay) November 30, 2019

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.