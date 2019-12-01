حادثة مرعبة في الكويت .. شابان حضرا بمركبة وألقيا جثة فتاة أمام مستشفى وهربا!!

في حادثةٍ صادمةٍ، ألقى شابان بجثة فتاة ترتدي عباءة أمام مستشفى الفروانية بالكويت ثم هربا إلى جهة غير معلومة.

ورصد شهود عيان شابين كانا على متن مركبة يقفان أمام بوابة مستشفى الفروانية، وقاما بإلقاء جثة فتاة ترتدي عباءة، ثم هربا إلى جهة غير معلومة.

وعلى وجه السرعة قام رجال الطاقم الطبي بنقلها إلى غرفة الإنعاش القلبي، وأجروا لها عملية إنعاش، لكن محاولاتهم لم تنجح، وتبين أن الضحية متوفاة منذ فترة قبل أن يُلقى بها أمام المستشفى.

وقال مصدر أمني لصحيفة “الراي” إن الفريق الطبي أبلغ التحقيق وعناصر النقطة الأمنية في المستشفى بالواقعة، وتم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية فحضر رجال الأدلة الجنائية إلى المكان، وتمت إحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد هويتها، خصوصاً أنها لم تكن تحمل أي إثبات يشير إلى شخصيتها، وسجلت قضية في مخفر صباح الناصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع تقرير إلى الإدارة العامة للمباحث للتحري عن الفاعلين.