جمال ريان: هذه الأمور تدلل على أن السعودية خضعت للإمارات وقررت إجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية

اعتبر الإعلامي البارز والمذيع بقناة الجزيرة جمال ريان أنّ المقربين من أصحاب القرار في دولة الإمارات، مثل الأكاديمي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، قد تغيّرت نبرتهم، بتقديم حجج واهية، لإجهاض مساعي المصالحة الخليجية بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي الأخير.

وقال “ريان” إنه لم يصدر حتى الآن أي موقف سعودي رسمي أو غير رسمي مماثل لموقف الإمارات.

المقربون من اصحاب القرار مثل الدكتور عبد الخالق عبد الله ، تغيرت نبرتهم ، بتقديم حجج واهية ، لإجهاض مساعي المصالحة الخليجية بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي ، ولكن لم يصدر حتى الان اي موقف سعودي رسمي او غير رسمي مماثل للإمارات @Abdulkhaleq_UAE #الخليج https://t.co/2b8zJdSJ0v — جمال ريان (@jamalrayyan) November 29, 2019

وأضاف “ريان” أن هناك تكتماً شديداً على نتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خاصة ما يتعلق بالأزمة الخليجية، لكن الأيام القليلة القادمة ستكشف إن كانت الإمارات ستلحق بقطار السعودية للمصالحة مع قطر ، أم ستلحق السعودية بالقطار الإماراتي المعاكس للمصالحة.

تكتم شديد على نتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ، خاصة ما يتعلق بالأزمة الخليجية ، لكن الايام القليلة القادمة ستكشف ان كانت الإمارات ستلحق بقطار السعودية للمصالحة مع قطر ، أم ستلحق السعودية بالقطار الإماراتي المعاكس للمصالحة،لننتظر #الخليج #السعودية #الامارات #قطر pic.twitter.com/bL0c0PC3IN — جمال ريان (@jamalrayyan) November 29, 2019

وقال الاعلامي البارز إنّ أول تصريح غير رسمي إماراتي سلبي تهجمي ضد قطر، صدر بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الإماراتي، كان بواسطة “الكائن” حمد المزروعي وحمل عبارة “ما في صلح”.

وتساءل “ريان”: “هل خضعت السعودية للإمارات وقررت اجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية؟”.

اول تصريح غير رسمي اماراتي سلبي تهجمي ضد قطر ، صدر بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الاماراتي، كان بواسطة هذا الكائن وحمل عبارة "ما في صلح " فهل خضعت السعودية للإمارات وقررت اجهاض مساعي حل الأزمة الخليجية؟ لننتظر #الخليح #السعودية #قطر #الامارات pic.twitter.com/kas3jzSQDL — جمال ريان (@jamalrayyan) November 29, 2019

وفي معرض ردّه على تغريدة لعبدالخالق عبدالله، نقل فيها مزاعم صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية بأن قطر عرضت “بيع” الإخوان لقاء المصالحة مع السعودية وبقية الدول المقاطعة، قال ريان ان “هذه حجج واهية بعد الاجتماع التنسيقي السعودي الاماراتي لتبرير إجهاض مساعى حل الأزمة الخليجية، وهي لا تنطلي على مبتدأ في الاعلام.

وشدد الاعلامي البارز على أن قطر مواقفها واضحة تجاه قضايا الحق والعدل وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهي في إطار دعم القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان وليس لأجل جماعة سياسية.