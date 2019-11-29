عادل الجبير - خالد بن محمد العطية
عادل الجبير - خالد بن محمد العطية
الهدهد

يُكشف لأوّل مرّة.. عادل الجبير “ترجّى” لقاء وزير الدفاع القطري سراً في أمريكا فرفض الطلب لهذا السبب

كتب وطن
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أكد مغرّد قطري أن وزير خارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لم يزر ، الشهر الماضي، كما زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وكشف المغرد صاحب حساب “جنرال الحصار” معلومةً أكّدها عميد المخابرات القطرية شاهين السليطي، معلومةً مفادها أنّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير طلب قابلة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في أمريكا الشهر الماضي “سراً”، ورفض “العطية” المقابلة السرية وطلب أن تكون علنيةً وإلا فلا.

وقال السليطي: “نعم “الحل في الوجبة ولن تتفاوض قطر سرياً وفي الغرف المظلمة مع أيّاً كان !! سبق لوزير الخارجية المصري أن طلب برغبته في زيارة قطر سرياً وقد رفضت أذا لم تعلن رسمياً وبحضور وسائل لإعلام … ما ذكره هنا اخي الجنرال صحيح 100%”.

جديرٌ بالذّكر أن الضابط في جهاز الأمن الإماراتي، صاحب حساب “بدون ظل”، والذي ينشر تسريبات متعلّقة بالشّأن الإماراتي كثيراً ما ثبت صحّتها، كشف عن أنّ الأنباء التي تحدثت عن زيارة للسعودية عارية عن الصحة.

وأكد “بدون ظل” إن تلك الأنباء مسربة من قبل الإمارات للصحيفة الأمريكية.

وكشف أن سبب تلك الأنباء المسربة للصحيفة من طرف الإمارات، هو موقف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الرافض للمصالحة الجزئية بين السعودية وقطر، وهذه من أسباب زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لأبوظبي كمحاولة إقناع للشيخ محمد.

وبينما لم يصدر أيُّ تعقيب –حتى لحظة كتابة هذا الخبر- من الخارجية القطرية على ما جاء في الصحيفة الأمريكية، فقد ادّعت “وول ستريت جورنال” أن قال إن الدوحة ترغب في قطع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لمسؤول عربي.

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