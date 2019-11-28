كاتب سعودي يربط بين السنة النبوية والإرهاب ويدعو لحذف كتب “الحديث والفقه” لأنها “ضارة”

أثار الكاتب السعودي، عبدالرحمن الأهدل، موجة جدل واسعة، بقوله إنه لا ضرر في حذف “الكتب الخاصة بالأحاديث والفقه”، لأن الأساس في الإسلام هو القرآن الكريم لأنه كتاب الله.

وفي تغريدة أطلعت عليها “وطن” قال الكاتب السعودي المثير للجدل..:” ” لو حذفنا كل كتب الفقه والحديث وأبقينا على كتاب الله فقط .. هل ينقص الإسلام “؟

لو حذفنا كل كتب الفقه والحديث وأبقينا على كتاب الله فقط .. هل ينقص الإسلام ؟ — عبدالرحمن الأهدل (@R7moony) November 27, 2019

واضاف قائلاً :” وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ( أربع كلمات كافية لتعلمك وجوب الطهارة…وكفى والمصيبة تجد مجلّدات لا يقدر إنسان على الاطلاع على مضامينها التي تُنْسَبُ إلى الله ورسوله ..(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِافْتَرَى، عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ”.

ونشر الكاتب السعودي صورة ربط فيها بشكل أو بأخر بين الارهاب والسنة النبوية، قائلاً :” حارب التفكير قبل التفجير! “.

حارب التفكير قبل التفجير! pic.twitter.com/PQ4KvoAhFt — عبدالرحمن الأهدل (@R7moony) November 27, 2019

كما تساءل الكاتب السعودي قائلا: “أجيبوني: اين تطبق آية فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ؟ أهي عند الذين يرتلون القرآن أم عند الآخرين؟

اجيبوني: اين تطبق آية فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ؟

اهي عند الذين يرتلًًون القران ام عند الآخرين؟ — عبدالرحمن الأهدل (@R7moony) November 26, 2019

وكان الداعية الاماراتي وسيم يوسف، قد شكك هو الاخر بصحة كل ما جاء في صحيح البخاري، وهو الامر الذي عرضه لموجة انتقاد واسعة.

يذكر أن المسلمين يستندون إلى صحيح البخاري ومسلم في كل ما يخص الأحاديث النبوية، ويثقون بأن هذين الكتابين يشكلان مصدران موثوقان للأحاديث الصحيحة.

ودافع الداعية السعودي، عائض القرني، عن كتاب الأحاديث النبوية والذي يعرف بـ”صحيح البخاري”، عبر الرد على من يقولون إن تنظيم داعش يستدل ببعض الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب.

وقال القرني، “قالوا: إن داعش يستدلّون ببعض أحاديث صحيح البُخاري فلهذا نرد هذه الأحاديث، قُلت: داعش والخوارج عموماً وكل الفئات الضالة تستدل حتى بالقرآن”.

وأضاف الداعية السعودي في تغريدته قائلا: “المُشكلة في فهمهم وليس في النص”، قد تُنكر العين ضوء الشمس من رَمَدٍ ويُنكر الفم طعم الماء من سَقَمِ “البوصيري””، على حد تعبيره.