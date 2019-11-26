وافد يهدد امرأة في حافلة بالسعودية - توضيحية
وافد يهدد امرأة في حافلة بالسعودية - توضيحية
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سائق حافلة في السعودية يتجرّأ على فتاة .. وإحدى الراكبات وثّقت بالفيديو ما حدث وأغضب السعوديين!

كتب خاص "وطن"
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أثارَ مقطع فيديو جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ في ، بعد أن ظهر فيه وافد داخل حافلة يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.

أثارَ مقطع فيديو جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ في السعودية، بعد أن ظهر فيه وافد داخل حافلة يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.ودشّن مغرّدون سعوديون هاشتاغ #اجنبييعتديعلى_امرأة رفضوا من خلال ما وصفوها بـِ”البلطجة” وأسلوب التهديد الذي لجأ اليه الوافد، وطالبوا بمحاسبته.

ولاحقاً، ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أنّ الجهات الأمنية قبضت على الوافد الذي ظهر في مقطع الفيديو يهدد فتيات داخل حافلة.

وقالت الصحيفة إنّ الوافد “برماوي” الجنسية.

وينتسب “البورماويون” إلى دولة بورما، وهي اتّحاد ميانمار حاليّاً، و تقع في جنوب شرق آسيا.

وبعد حملات الإجلاء الإجبارية التي نفذّها البوذيون، ما كان أمام المسلمين إلاّ الفرار بدينهم وعقيدتهم، فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين، يطرقون أبواب الدول الإسلامية المجاورة كباكستان (بنغلاديش) وباكستان الغربية، وتايلاند، والهند، وماليزيا، وبعض دول الخليج.

وكلما زاد بطش البوذيين بالمسلمين خرج ثلة من المسلمين وهاجروا إلى بلدان شتى. ومن هنا بدأت قصّة هجرة البرماويين إلى السعودية منذ الستينات الهجرية، حتّى صرفت الحكومة السّعوديّة لهم إقامات بمهنة (مجاور للعبادة).

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