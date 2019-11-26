سائق حافلة في السعودية يتجرّأ على فتاة .. وإحدى الراكبات وثّقت بالفيديو ما حدث وأغضب السعوديين!

أثارَ مقطع فيديو جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ في السعودية، بعد أن ظهر فيه وافد داخل حافلة يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.

أثارَ مقطع فيديو جدلاً بمواقع التواصل الإجتماعيّ في السعودية، بعد أن ظهر فيه وافد داخل حافلة يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.ودشّن مغرّدون سعوديون هاشتاغ #اجنبييعتديعلى_امرأة رفضوا من خلال ما وصفوها بـِ”البلطجة” وأسلوب التهديد الذي لجأ اليه الوافد، وطالبوا بمحاسبته.

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الدعوى ماهي فوضى علشان تمشي وتضرب خلق الله واساليب البلطجة هذي مرفوضه سواء كانت من مواطن او مقيم



البلد فيها قانون يمشي عليك وعلى غيرك ويحفظ حقوق الجميع



منّا الى @kamnapp #اجنبي_يعتدي_علي_امراه

. pic.twitter.com/3ZK3fby5Gz — ابوحسن #تالي_الليل (@Mbm20007) November 26, 2019

تهديد صريح بالقتل من قبل برماوي والأعتداء المسبق للضرب من قبله وبكافة الأدله المبينه بالفيديو تثبت كافة أقواله وزير النيابه الفيديو يبين كافة الأدله الموضحه لكم يجب اتخاذ الأجراءات ضده لمحاسبته وابعاده..@bip_ksa @MOISaudiArabia @HRCSaudi #اجنبي_يعتدي_على_امرأة pic.twitter.com/wUaXp0EUk3 — علي الاحمري (@ali05688) November 26, 2019

#اجنبي_يعتدي_على_امرأة



#البرماويين_خطر_على_امن_المجتمع



قسم قهرني هذا الفيديو هذا المتشرد البرماوي يهدد بناتنا وهو عندنا ويتفاخر انه ضرب له واحد وجت الشرطه والاسعاف ولا سوا له شي !!! كيف آمن لهذي الاشكال وهو بكل وقاحه يهدد بناتنا بالضرب ؟؟؟ pic.twitter.com/U3XgwQN9hB — Lynch 🚶🏻‍♂️G.A (@T_G_A1) November 26, 2019

#اجنبي_يعتدي_علي_امراه

خير إن شاء الله

شنو هالتهديد ؟؟!!!

لابُد من وضع حد لهذه الأشكال pic.twitter.com/eF88QwnqV8 — foz (@11foz11) November 26, 2019

ولاحقاً، ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أنّ الجهات الأمنية قبضت على الوافد الذي ظهر في مقطع الفيديو يهدد فتيات داخل حافلة.

وقالت الصحيفة إنّ الوافد “برماوي” الجنسية.

وينتسب “البورماويون” إلى دولة بورما، وهي اتّحاد ميانمار حاليّاً، و تقع في جنوب شرق آسيا.

وبعد حملات الإجلاء الإجبارية التي نفذّها البوذيون، ما كان أمام المسلمين إلاّ الفرار بدينهم وعقيدتهم، فبدأ المسلمون ينزحون إلى الخارج مهاجرين، يطرقون أبواب الدول الإسلامية المجاورة كباكستان الشرقية (بنغلاديش) وباكستان الغربية، وتايلاند، والهند، وماليزيا، وبعض دول الخليج.

وكلما زاد بطش البوذيين بالمسلمين خرج ثلة من المسلمين وهاجروا إلى بلدان شتى. ومن هنا بدأت قصّة هجرة البرماويين إلى السعودية منذ الستينات الهجرية، حتّى صرفت الحكومة السّعوديّة لهم إقامات بمهنة (مجاور للعبادة).