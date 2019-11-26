محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
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ابن سلمان يزور الإمارات بشكل مفاجئ تزامنا مع استضافة قطر لـ”خليجي24″ وأنباء المصالحة الخليجية.. على ماذا ينوي ابن زايد؟

كتب وطن
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يجري الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية مفاجئة لدولة الإمارات غداً، الأربعاء، بحسب ما أفادت مصادر سعودية وإماراتية تزامنا مع استضافة لمنتخبي والإمارات في “” وأنباء المصالحة الخليجية.

وأعلن عن هذه الزيارة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الإمارات لدى المملكة العربية السعودية، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن).

وتزينت شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي بأعلام السعودية استعداداً لاستقبال ولي العهد السعودي، حسب ما ظهر في مقاطع عبر مواقع التواصل.

وكانت آخر زيارة للأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العام الماضي ضمن جولة إقليمية، والتقى حينها ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد.

ومن المتوقع أن يحضر الأمير محمد بن سلمان فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى للفورمولا 1، في أبوظبي، والتي حضرها العام الماضي.

وتتزامن هذه الزيارة المفاجئة والغير معلومة السبب مع الأنباء المتواترة عن اقتراب المصالحة بين السعودية وقطر وسعي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي لإفشال هذه المصالحة حيث أنها تضر بالإمارات.

وشهدت الأيام الأخيرة تبدل في لهجة خطابات دول الحصار تجاه قطر وباتت أقل حدة، كما تراجعت السعودية والإمارات والبحرين عن مقاطعة قطر وأعلنت مشاركة منتخباتها في بطولة “خليجي24” التي تستضيفها الدوحة حاليا.

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