حساب إماراتي يتمادى بالإساءة للسلطان قابوس ويصفه بلفظ خارج .. والعمانيون “يمسحون به الأرض”

شنّ مغرّدون عمانيون هجوماً حاداً على حساب اماراتي تعرّض بالإساءة للشعب العُماني والسلطان قابوس بن سعيد.

ونعت صاحب الحساب ويُدعى “محمد القايدي” السلطان بأوصاف غير لائقة، جعلته في مرمى ردود قوية للمغردين العمانيين الذي تصدوا له ولتطاوله.

وردّ حساب “الشاهين” العماني الشهير بـ”تويتر” على المغرد الإماراتي المسيء قائلاً: “الهجوم يا محمد سيأتيك سواء تعرضت لنا بسوء أم اكتفيت بأن تضمر الشر في نفسك الخبيثة،،، فالاسلام امرنا برجم الشياطين وخاصة الموسوسة منهم والتي تقطن أبوظبي الكائنة في ساحلنا العاق المتصالح. خسئت و امثالك انتقاد المقام السامي حفظه فهو بنفس قوة الجيش الذي بناه ويرعي مسيراته سنويا”.

الهجوم يا محمد سيأتيك سواء تعرضت لنا بسوء أم اكتفيت بأن تضمر الشر في نفسك الخبيثة،،، فالاسلام امرنا برجم الشياطين وخاصة الموسوسة منهم والتي تقطن أبوظبي الكائنة في ساحلنا العاق المتصالح

خسئت و امثالك انتقاد المقام السامي حفظه فهو بنفس قوة الجيش الذي بناه ويرعي مسيراته سنوياً…. https://t.co/Wfh3pVkAtj — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 21, 2019

وأضاف: “ركز في ما يفيد شراذم شعبك من ضعف سياسي رهين برئيس دولة (#خبز) مشلول الحواس غائر العينين شاخص البصر منفلق الشفتين مخدر اللسان محنط لا نراه الا مرة سنوياَ بصور ثابتة وكأنه تمثال من الشمع.أو بولي عهد نزعنا رتبته العسكرية من منكبيه فخرج من عندنا برتبة ذليل أول ركن مطرود”.

ركز في ما يفيد شراذم شعبك من ضعف سياسي رهين برئيس دولة (#خبز) مشلول الحواس غائر العينين شاخص البصر منفلق الشفتين مخدر اللسان محنط لا نراه الا مرة سنوياَ بصور ثابتة وكأنه تمثال من الشمع

أو بولي عهد نزعنا رتبته العسكرية من منكبيه فخرج من عندنا برتبة ذليل أول ركن مطرود — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 21, 2019

وتابع: “إرث سلاطين عمان وأئمتهم جميعهم باقٍ ولم ينتهي بوفاة أحدهم. فكما يرتجف قراصنتكم في مدافنهم من ذكر الإمام ناصر بن مرشد اليعربي ويتوجس ال فلاح في قبورهم من سيرة أحمد بن سعيد،،، ينحني زايد بن سلطان في مزاره كلما ذكروا سعيد بن تيمور”.

إرث سلاطين عمان وأئمتهم جميعهم باقٍ ولم ينتهي بوفاة أحدهم

فكما يرتجف قراصنتكم في مدافنهم من ذكر الإمام ناصر بن مرشد اليعربي ويتوجس ال فلاح في قبورهم من سيرة أحمد بن سعيد،،، ينحني زايد بن سلطان في مزاره كلما ذكروا سعيد بن تيمور.

أبلغ فريق إدارتك من نغل الخليج وبرميل الشحم التيما — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 21, 2019

وطالب “الشاهين” المغرد الإماراتيّ أنّ يبلغ فريق إدارته “من نغل الخليج وبرميل الشحم التيما، وما تبعهم من حسابات مخابرات طحنون أناثاً كانوا أم أشباه ذكور بأن قابوس بخير وفي طلته الخير وشعبه بخير وفي فمه الرد وجيشه بخير وفي زحفه الردع ولا تستعجل فيوم غد سيأتي بالجديد. مع خالص التحية للشركة الكورية التي قامت بتحنيط #خبز وتثبيت الهيكل الهيدروليكي في مفاصله ليبدو حياً”.

وما تبعهم من حسابات مخابرات طحنون أناثاً كانوا أم أشباه ذكور بأن قابوس بخير وفي طلته الخير

وشعبه بخير وفي فمه الرد

وجيشه بخير وفي زحفه الردع

ولا تستعجل

فيوم غد سيأتي بالجديد

مع خالص التحية للشركة الكورية التي قامت بتحنيط #خبز وتثبيت الهيكل الهيدروليكي في مفاصله ليبدو حياً — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 21, 2019

بينما تساءلت المغردة العمانية بدرية العجمي: “لم نسمع يوماً ما بموقف من قبل حكومتهم باتخاذ أي إجراء بحقهم، وهي على مرأى ومسمع بما يأتون به ليلاً ونهاراً وبشكل متواصل.. مع كُل الاحترام والتقدير لأبناء دولة الإمارات الشرفاء”.

ليس بغريبة أن تصدر مثل هذه الإساءات والتهكمات من حسابات وشخصيات موجودة في أبوظبي، والقائمة تطول..

لم نسمع يوماً ما بموقف من قبل حكومتهم باتخاذ أي إجراء بحقهم، وهي على مرأى ومسمع بما يأتون به ليلاً ونهاراً وبشكل متواصل..



*مع كُل الاحترام والتقدير لأبناء دولة الإمارات الشرفاء. https://t.co/E5e6s95QlD pic.twitter.com/AKNM5RtelB — Badriya Alajmi 🇴🇲💓 (@Badriya_Alajmi) November 21, 2019

وقالت: ” التّجاهل في كثير من الأحيان يُعدُّ أحد الطّرق النّاجعة تجاه الشّرذمة القذرة الخبيثة المسيئة (في حالة لم يكن هناك من السفهاء من وضع نفسه مدافعاً نافياً ما يأتون به من تهكم وإساءات متواصلة بحقّ عُمان وأهلها)”.

أتّفق أنّ التّجاهل في كثير من الأحيان يُعدُّ أحد الطّرق النّاجعة تجاه الشّرذمة القذرة الخبيثة المسيئة (في حالة لم يكن هناك من السفهاء من وضع نفسه مدافعاً نافياً ما يأتون به من تهكم وإساءات متواصلة بحقّ #عُمان وأهلها). — Badriya Alajmi 🇴🇲💓 (@Badriya_Alajmi) November 21, 2019

واستغرب المغرّد ” ALSHUKAILI” قائلاً: ” أمس كنا نستقبل منهم التهاني بمناسبة العيد الوطني واليوم نستقبل السب و الشتم والتطاول على تاج راسهم صاحب الجلالة صحيح انه ما يلهم امان”.

أمس كنا نستقبل منهم التهاني بمناسبة العيد الوطني واليوم نستقبل السب و الشتم والتطاول على تاج راسهم صاحب الجلالة صحيح انه ما يلهم امان — ALSHUKAILI (@ALSHUKA61137044) November 21, 2019

أما حساب “ابومستهيل” العماني فردّ قائلاً: ” هذا الذي تتحدث عنه يا مخلفات ابوظبي مازالت الوفود تتوالى عند أبوابه تستجدي حكمته لوقف إراقة الدماء التي صنعها شيطانكم .هذا الذي تتحدث عنه لو أراد أن يفكك ال (٧ قطع) لأستطاع بوثيقه أن يفككها ولكن أراد لكم أرض بدل قطع الطرق الأولى أن تفكر كيف تنقذ شرف شعبكم من النيباليين بالسجون “.

هذا الذي تتحدث عنه يا مخلفات #ابوظبي

مازالت الوفود تتوالى عند أبوابه تستجدي حكمته لوقف إراقة الدماء التي صنعها شيطانكم

هذا الذي تتحدث عنه لو أراد أن يفكك

ال (٧ قطع) لأستطاع بوثيقه أن يفككها

ولكن أراد لكم أرض بدل قطع الطرق

الأولى أن تفكر كيف تنقذ شرف شعبكم من النيباليين بالسجون https://t.co/3iiQo0GKFE — أبو مستهيل (@abu_musthil) November 21, 2019

بينما أكد المغرّد العُماني “ابوعبدالله” أن هذه الإساءة نابعة من عقدة النقص التي يعاني منها “التائهون في الأرض”، معتبراً انهم لايستطيعون إخفاء حقدهم الذي زرعه فيهم محمد بن زايد

حقا انهم #التائهون_في_الأرض

هكذا هم عيال بوهم المقبور ابو ضريح .

لايستطيعون ان يخفوا حقدهم الذي زرعه ابن النعاشه ريكي البرطمه . pic.twitter.com/5wPzpFkieS — 🇴🇲..ابو عبدالله ..🇴🇲قابوس🇴🇲 (@abo_Abdullah005) November 21, 2019

وخلال الفترة الأخيرة، روج الذباب الإماراتي وحسابات وصحف ممولة من ولي عهد أبوظبي أبرزها صحيفة “العرب” الصادرة في لندن، إلى إشاعة مفادها أنّ صحة السلطان قابوس لا تؤهله للإستمرار في إدارة شؤون البلاد.

لكنّ نشاطات ولقاءات السلطان قابوس الأخيرة والتي كان أبرزها المشاركة في العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة، ومن قبله لقاؤه بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وغيره من المسؤولين العرب والأجانب فنّدت تلك الأكاذيب والإشاعات.