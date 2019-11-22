بينما يتّهمون سلطنة عمان بالتهريب .. ضبط شحنة أسلحة إماراتية استهدفت نشر الفوضى في عدن

في الوقت الذي تُتهم فيه سلطنة عمان بتسهيل عمليات التهريب للحوثيين في اليمن، ضبطت نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الحكومية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن شحنة سلاح إماراتية استهدفت نشر الفوضى في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكشفت مصادر يمنية أن القوات الإماراتية كانت تهدف من خلال عملية تمرير ونقل تلك الأسلحة إلى إحداث أعمال فوضى وشغب في مناطق تقع ضمن إطار سيطرة الحكومة الشرعية، وتخطيطها كذلك لاستهداف مؤسسات الحكومة الرسمية وممارسة عمليات اغتيالات بحق ضباط في الجيش الحكومي.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن قوات الأمن الحكومية أوقفت موكبا يضم قوات إماراتية يحمل صواريخ حرارية وبنادق قنص خرجت من معسكر تديره الإمارات على ساحل خليج عدن.

وأضافت أن الموكب خرج من معسكر بلحاف الساحلي باتجاه معسكر العلم، شمال شرق مدينة عتق.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد نقطة أمنية لاحظوا وجود أسلحة في سيارة غير مذكورة في تصريح المرور الصادر من عمليات أمن المحافظة، فأوقفوا الموكب.

وبحسب المصادر فإن ضباطا إماراتيين حاولوا تمرير الأسلحة، إلا أن أفراد النقطة رفضوا وأوقفوا مرور الموكب حتى يصل أمر عملياتي من قيادة أمن المحافظة.