بينما اعتادَ على إهانة الملك سلمان ووليّ عهده .. ترمب يهاتف أمير قطر ويشكره على هذا الأمر

في الوقت الذي اعتادَ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على كيل الإهانات للملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ومطالبتهم بالمال علناً مقابل حمايتهم، أعرب “ترمب”، الجمعة، عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهود الدوحة في تسهيل عملية إطلاق رهينتين كانتا محتجزتين في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ترمب بالشيخ تميم، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي يعرب فيه عن خالص شكره لسموه على جهود قطر في تسهيل عملية إطلاق الرهينتين اللذين كانا محتجزين في أفغانستان، كما جرى استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.#قنا pic.twitter.com/PRtpxgm7ow — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 22, 2019

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت أفغانستان الإفراج عن 3 من قيادات “طالبان”، في إطار صفقة تبادل مشروطة بتحرير الحركة لرهينتين اثنتين، إحداهما أمريكي والآخر أسترالي محتجزين منذ 2017.

والرهينتان هما الأمريكي كيفن كينغ (63 عاما) والأسترالي تيموثي ويكس (50 عاما)، وكانا يعملان بالجامعة الأمريكية في أفغانستان.

وأعلنت مصادر في حركة طالبان، الثلاثاء، إن 3 من قياداتها غادروا إلى قطر إثر الإفراج عنهم، الأسبوع الماضي، في إطار صفقة تبادل رهائن مع الحكومة الأفغانية.

والخميس، قالت الخارجية القطرية إن “تبادل محتجزين بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، “بادرة حسن نية” من الجانبين؛ للمضي قدما في محادثات السلام، وإحراز تقدم لإنهاء الحرب في أفغانستان”.



واحتفى ترمب، بالخطوة، التي جرت الثلاثاء، وأعرب عن أمله في أن تترتب عليها خطوات سلام أخرى، من قبيل وقف إطلاق النار.

وتوجه ترمب، في تغريدة عبر تويتر، بالشكر إلى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وعبّر عن مشاركته ذوي “كينغ” و”ويكس” أفراحهم.

واعتبرت الحكومة الأسترالية والحركة أن صفقة التبادل، التي شملت “أنس حقاني”، شقيق نائب زعيم طالبان، بمثابة إجراء “لبناء الثقة”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان “نحن بغاية السرور والارتياح” مضيفا أن عائلة ويكس طلبت من الحكومة نقل شكرها وارتياحها.