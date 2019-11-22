بعد دخولها العناية المركزة .. علاء مبارك يكشف حقيقة الاخبار عن وفاة والدته

تداولت بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي اخباراً عن وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.

من جهته، نفى علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع ما تم تداوله عن وفاة والدته سوزان مبارك.

وأكد أن ما يتداول عن وفاتها “اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وكان علاء كشف أن والدته تعاني من وضع صحي صعب.

وقال إنها في العناية المركزة بعد خضوعها لجراحة خلال الشهر الجاري، ولم يكشف تفاصيل أخرى.

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