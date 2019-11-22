سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني
سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني
الهدهد

بعد دخولها العناية المركزة .. علاء مبارك يكشف حقيقة الاخبار عن وفاة والدته

كتب وطن
0

تداولت بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي اخباراً عن وفاة زوجة الرئيس المصري المخلوع .

من جهته، نفى نجل الرئيس المخلوع ما تم تداوله عن وفاة والدته سوزان مبارك.

وأكد أن ما يتداول عن وفاتها “اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة”.

وكان علاء كشف أن والدته تعاني من وضع صحي صعب.

وقال إنها في العناية المركزة بعد خضوعها لجراحة خلال الشهر الجاري، ولم يكشف تفاصيل أخرى.

اقرأ ايضاً: زوجة المخلوع سوزان مبارك في العناية المركزة بعد أشهر من ظهورها في حفل زفاف عائلي ومقهى عام

قد يعجبك ايضا
الهدهد

زوجة المخلوع سوزان مبارك في العناية المركزة بعد أشهر من ظهورها في حفل زفاف عائلي…

الهدهد

“شاهد” فضيحة جنسية لرئيس تحرير “اليوم السابع” تهز مصر.. خالد…

الهدهد

في عيد ميلاده الـ91 .. شاهد كيف بدا المخلوع محمد حسني مبارك بأحدث صورة مع زوجته…

الهدهد

“فيديو” هروب المخلوع حسني مبارك يدفع نجله علاء للتعليق.. ما علاقة مصطفى…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.