“شاهد” شاكيرا تنشر صورها برفقة والدة أمير قطر.. ماذا تفعل مع الشيخة موزا في الدوحة؟

نشرت المطربة العالمية شاكيرا، صورا تجمعها بوالدة أمير قطر الشيخة موزا المسند أثناء زيارتها للعاصمة القطرية الدوحة.

وتساءل النشطاء عن سبب تواجد شاكيرا في الدوحة وعلاقة والدة الأمير القطري تميم بن حمد بالصور.

Conversing with Sheikha Moza bint Nasser, a remarkable woman and role model, who is revolutionizing education in Qatar and around the world. Posted by Shakira on Thursday, November 21, 2019

وأعلنت مطربة البوب والروك عن قدومها إلى قطر لحضور مؤتمر “وايز” للتعليم، ونشرت على حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” صوراً جمعتها بالشيخة موزة بنت ناصر.

Signing ceremony for a new partnership with Fundación Pies Descalzos and Educate a Child to enroll 54,000 kids in school in the next three years. #WISE19 Education Above All Foundation Posted by Shakira on Thursday, November 21, 2019

وكتبت: “تحدثت مع الشيخة موزة بنت ناصر، امرأة بارزة ونموذج يحتذى به، وأحدثت ثورة في التعليم في قطر وحول العالم”.

كما نشرت شاكيرا صوراً من حفل توقيع شراكة جديدة مع مؤسسة “بيرفوت” الخيرية وتعليم طفل لتسجيل 54000 طفل في المدرسة في السنوات الثلاث المقبلة.