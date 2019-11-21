أكاديمية سعودية: علماء المملكة “المطبلين” لـ ابن سلمان تسببوا بإلحاد الكثير من السعوديين لهذا السبب

أكدت الأكاديمية السعودية المعروفة الدكتورة مضاوي الرشيد، أن ظاهرة الإلحاد التي تفشت في المجتمع السعودي بسبب علماء الدين المطبلين للنظام وفتاويهم المتناقضة حيث أثبتوا أن مجرد “ديكور” لصبع قرارات ولي العهد بالصبغة الدينية.

وقالت “الرشيد” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”إذا كان بعض الشعب أعلن الالحاد فالسبب هو فتاوي علماء النظام السعودي”

إذا كان بعض الشعب أعلن الالحاد فالسبب هو فتاوي علماء النظام السعودي – لم ترفض هذه الشريحة الاسلام بسبب التغريب بل رفضوه لأن علماء النظام برهنوا انهم كاريكاتور زيف الدين — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) November 20, 2019

وأوضحت:”لم ترفض هذه الشريحة الاسلام بسبب التغريب بل رفضوه لأن علماء النظام برهنوا انهم كاريكاتور زيف الدين”

وتشهد المملكة تغيرات غير مسبوقة على المستوى الاجتماعي والثقافي والديني منذ صعود ولي العهد محمد بن سلمان لسدة الحكم، والذي سجن كل العلماء الذين عارضوه وترك فقط من يطبل منهم لسياسته بل ويفصل الدين والفتاوى بما يناسب أوامر ابن سلمان.

وتفشت ظاهرة الإلحاد داخل المجتمع السعودي وصار البعض يعلن عن ذلك صراحة، بعد إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسحب صلاحيتها.

وبرز مكانها هيئة الترفيه التي أوكلها ابن سلمان لتركي آل الشيخ، الذي أمطر المملكة بحفلات الرقص والغناء التي كانت من التابوهات المحرمة قديما في المملكة.