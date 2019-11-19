قوات عمانية
قوات عمانية
الهدهد

تزامناً مع العرض العسكري الذي حضره السلطان قابوس .. عُمان تعلن عن عمل عسكري جديد هذه تفاصيله

كتب وطن
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تزامناً مع العرض العسكري الذي حضره السلطان قابوس بن سعيد بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين للسلطنة، أعلنت عمان الإثنين، انطلاق مع باريس شمالي .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية “بدء فعاليات التمرين العماني الفرنسي المشترك () في الأراضي الفرنسية سواسون”.

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وتستمر المناورة نحو 10 أيام؛ حيث تُختتم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وحسب المصدر ذاته، استمعت الوحدات العمانية المشاركة إلى برنامج سير التمرين المشترك، واطلعت على عرض مرئي يشرح منطقة التمرين والمراحل العملياتية، دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن برامج المناورة، وطبيعة القوات المشاركة فيها.

ومؤخرا، كثفت من إجراء مناورات عسكرية، لا سيما مع بريطانيا، بالتزامن مع بالتزامن مع توترات تشهدها منطقة الخليج.

وجاء الإعلان عن هذا العمل العسكري تزامناً مع عرضٍ عسكريّ نظمته القطاعات العسكرية والأمنية في سلطنة عمان الإثنين، بحضور ورعاية السلطان قابوس بن سعيد، بمناسبة العيد التاسع والأربعين للسلطنة في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في مسقط.

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