تحدث فيها عن سلطنة عُمان .. “شاهد” آخر تغريدة للشيخ سلطان بن زايد قبل وفاته بـ”24″ ساعة

تداول ناشطون عُمانيون، أخر تغريدة للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الإمارات الذي أعلن وفاته اليوم الاثنين في ظروف غامضة أثارت شكوكاً كبيرة حول وفاته.

وكتب الشيخ سلطان تغريدة أمس الأحد يقدم فيها التهاني إلى السلطان قابوس، بمناسبة العيد الوطني الـ”49″ لسلطنة عمان، وهو ما أثار شكوكاً لدى العديد من المغردين حول ظروف وفاته الامر الذي دفعهم لتدشين هاشتاج حمل وسم #اغتيال_سلطان_بن_زايد.

وقال الشيخ سلطان بن زايد في تغريدته التي تابعتها “وطن”، (نبارك لجلالة السلطان قابوس وشعب سلطنة عمان الشقيق اليوم الوطني الـ49، دمتم في سعادة وخير ومسيرة عامرة بالمنجزات في ظل قيادة فذة وحكيمة)، مضيفاً ” الإمارات والسلطنة أخوة متجذرة عبر التاريخ “.

نبارك لجلالة السلطان قابوس وشعب سلطنة عمان الشقيق اليوم الوطني الـ49،دمتم في سعادة وخير ومسيرة عامرة بالمنجزات في ظل قيادة فذة وحكيمة،

الإمارات والسلطنة أخوة متجذرة عبر التاريخ. — سلطان بن زايد (@HHSultanBZayed) November 17, 2019

ونشرت وكالة الانباء الإماراتية “وام” برقية التعزية التي قدمها رئيس الإمارات المغيب منذ سنوات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت الوكالة في خبرها أنّ “الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ينعى .. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم”.

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واعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ورأى مغرّدون أن هناك “صراعاً صامتاً لكنه مرير في دولة الامارات، عنوانه الرئيسي الاستحواذ المطلق على السلطة وبطله ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الساعي إلى الاستيلاء على كل شيء”.

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ولاقت تغريدة الشيخ سلطان بن زايد تفاعلاً قوياً من قبل النشطاء الذين نعوه، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق الكاتب والشاعر العماني إبراهيم السالمي على تغريدة الشيخ سلطان بن زايد قائلاً :” إلى الأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحسن الله عزاءكم في المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد ونسأله الله له المغفرة والجنة “.

إلى الأصدقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة

أحسن الله عزاءكم في المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد

ونسأله الله له المغفرة والجنة. https://t.co/9y0zDyKzUb — إبراهيم السالمي (@alsalmiibrahim) November 18, 2019

شكرا ابو هزاع



تحية من القلب ❤🇴🇲❤🇦🇪❤ — A.M.J《83》🇴🇲 الله ثم الوطن 🇴🇲 ثم جلالة السلطان (@Amj_369) November 17, 2019

#الإمارات_عُمان

علاقات طيبة وحسن جوار ..

بتوفيق الله للشيخ #زايد رحمه الله

أرسى هذا الخير

🇦🇪🇦🇪🇦🇪🇴🇲🇴🇲🇴🇲🇦🇪🇦🇪🇦🇪#العيد_الوطني_ال49_المجيد — أبو عبدالله الشعبي 🕋 (@T9jLD14NMtL2HxV) November 18, 2019

رحمة الله عليه.. بالأمس كان يهنأنا باليوم الوطني🇴🇲 واليوم نعزي الأشقاء في الإمارات 🇦🇪 — Mah_m00 (@Mahm_00d) November 18, 2019

الله يغفرلك ويرحمك يا ابن زاايد الخير ويجمعك معا ابونا زاايد في جنات النعيم اللهم آمين يارب — بدر المرزوقي 🇴🇲 (@qamar68423315) November 18, 2019

سبحان الله بالأمس يبارك لنا و اليوم توفاه الله. الله يغفر لك يارب و يرحمك برحمة الواسعة — ابن الغبيراء (@Ghbairah) November 18, 2019

من هو الشيخ سلطان بن زايد

الشيخ سلطان بن زايد من مواليد العام 1955، وهو الأخ غير الشقيق للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والابن الثاني لمؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تلقى سلطان بن زايد تعليمه الأولي في مدينة العين بإمارة أبوظبي، قبل أن يواصل دراسته في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتخرج عام 1973 من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وفي عام 1974 عين نائبًا لقائد قوات دفاع أبوظبي.

وفي عام 1976 عين قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية، ثم تولى عام 1978 القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية بعد توحيدها واستمر في ذلك المنصب حتى استقال منه ليتقلد بعدها سلطان عدة وظائف، منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب ”ممثل رئيس الدولة“، والذي ظل يشغله حتى الإعلان عن وفاته.

وللراحل اهتمام بالرياضة؛ حيث تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بين عامي 1976 إلى عام 1981. وعُرف بممارسة رياضات أخرى، أبرزها رياضة الصيد بالصقور والفروسية، حيث أقام ناديًا للفروسية.

عُرف الشيخ سلطان بن زايد باهتمامه بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، حيث كان يرأس نادي تراث الإمارات الذي أنشأه عام 1993.