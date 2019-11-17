“فاضِح” المسيئين لعُمان يُعرّي صحيفة “شيطان العرب” بردّ ناري بعد اكاذيبها الخبيثة عن السلطنة وصحة السلطان

ردّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر -والمتخصص بفضح وكشف حقيقة الأكاذيب التي تُنشر ضد السلطنة- على التقرير الملفق والمسيء لصحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، والتي تعتبر الناطقة بلسان “شيطان العرب”.

وجاء في ردّ “الشاهين” على التقرير المعنون بــ” حضور لافت للسلطان قابوس بعد غياب طويل”، أن هذا التقرير ليس الأول الذي تنشره الصحيفة بهدف الإساءة للسلطنة، مشيراً إلى أنّه تطرق في الماضي للاساءات الموجهة للسلطنة من نفس الصحيفة، وبين من يقف خلفها ويمولها “ويمدها بالصحفيين من اماراته وبالشيكات من سفاراته”.

🦅 هام 🦅

مساء الخير جميعا متابعينا الكرام

تطرقنا في الماضي للاساءات الموجهة للسلطنة من صحيفة العرب اللندنية، وبينّا للمتابع من يقف خلفها ويمولها ويمدها بالصحفيين من اماراته وبالشيكات من سفاراته،،،،، pic.twitter.com/nCEDsqmXka — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

واعتبر “الشاهين” أن الصحيفة “لم تُطِقْ أن تبقي فمها مغلقاً لفترة طويلة خاصة بعد ظهور المقام السامي لمولانا المعظم عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية فأصابت شياطين أبوظبي في مقتل بغصة تحشرجت على اثرها حلوقهم قبل براطمهم فخرجوا لنا اليوم عن طريق ناطقهم اللندني بمقال بائس ذو عنوان معرض خبيث”.

ويبدو أن الصحيفة لم تطق أن تبقي فمها مغلقاً لفترة طويلة خاصة بعد ظهور المقام السامي لمولانا المعظم عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية فأصابت شياطين أبوظبي في مقتل بغصة تحشرجت على اثرها حلوقهم قبل براطمهم فخرجوا لنا اليوم عن طريق ناطقهم اللندني بمقال بائس ذو عنوان معرض خبيث،،، pic.twitter.com/2wdgHpY01v — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

ولفت الى أنّ أمرين أساسيين، تمثل الأول في “استراتيجية إعلامية جديدة انتهجتها شياطين أبوظبي في أخر المقالات المنشورة بأوامرهم والتي بدأت كما أوضحنا الأسبوع الماضي بمقالات ايرينا تسوكرمان. تتمثل في كيل المديح للسلطنة قبل إطلاق الأكاذيب والسموم بقصد الايحاء للقارئ بحيادية الكاتب، وتتجلى واضحة في مقال اليوم اللندني ولن تنطلي هذه الحيل والألعاب على القارئ الفطن”.

وقبل الخوض معكم في حيثيات المقال متابعينا الأعزاء وجب لفت النظر لأمرين أساسيين

الأول: أن هناك استراتيجية إعلامية جديدة انتهجتها شياطين أبوظبي في أخر المقالات المنشورة بأوامرهم والتي بدأت كما أوضحنا الأسبوع الماضي بمقالات ايرينا تسوكرمان. تتمثل في كيل المديح للسلطنة قبل إطلاق،،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

والأمر الثاني –بحسب الشاهين- يتمثل بتمهيد “العنوان بخبث لما سيليه عن طريق مصطلح (حضور لافت للسلطان قابوس بعد غياب طويل) وشمس المقام السامي يا شياطين أبوظبي لم تأفل ولم تغيب “.

الأكاذيب والسموم بقصد الايحاء للقارئ بحيادية الكاتب، وتتجلى واضحة في مقال اليوم اللندني ولن تنطلي هذه الحيل والألعاب على القارئ الفطن

والثاني: يمهد العنوان بخبث لما سيليه عن طريق مصطلح (حضور لافت للسلطان قابوس بعد غياب طويل) وشمس المقام السامي يا شياطين أبوظبي لم تأفل ولم تغيب — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

وفي ردّه على الإشاعة التي نشرتها الصحيفة تماشياً مع الحملة الأخيرة التي أطلقها الذباب الإلكتروني الإماراتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن صحة السلطان قابوس وأنّه لم يعد قادراً على إدارة السلطنة بسبب سنّه، وهو ما كذبته نشاطات السلطان مؤخراً، أكد “الشاهين” قائلاً: “ان لعبت في الظلام خفافيشكم ونبحت منتصف النهار كلابكم فتأكدوا بأن المقام السامي بخير وخلفه شعب يعمل بصمت وينظر للنتائج. أما الغياب الطويل فهو قد طال الشيخ خليفة شفاه الله وعافاه. فلا نراه الا بالصور فقط مشلول الحراك مغيب الحواس تاركاً بلده ومصيرها بين يدي دحلان و رجلي نائبه مبز”.

وان لعبت في الظلام خفافيشكم ونبحت منتصف النهار كلابكم فتأكدوا بأن المقام السامي بخير وخلفه شعب يعمل بصمت وينظر للنتائج

أما الغياب الطويل فهو قد طال الشيخ خليفة شفاه الله وعافاه

فلا نراه الا بالصور فقط مشلول الحراك مغيب الحواس تاركاً بلده ومصيرها بين يدي دحلان و رجلي نائبه مبز — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

وأكد “الشاهين” على أن لقاءات السلطان قابوس بالملوك والرؤساء لم تنقطع، وذلك رداً على افتتاحية المقال الخبيث بعبارة (على غير العادة كانت للسلطان قابوس بن سعيد لقاءات متعددة في الأيام الماضية مع مسؤولين عرب وأجانب ومحليين).

نأتي الان للعناصر الأهم المذكورة في المقال

١- يفتتح المقال سمومه بعبارة (على غير العادة كانت للسلطان قابوس بن سعيد لقاءات متعددة في الأيام الماضية مع مسؤولين عرب وأجانب ومحليين)

وهل انقطعت من الأساس لقاءات المقام السامي بالملوك والرؤساء ومن يمثلهم لكي تصفونها بأنها على غير العادة — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

وجاء في التقرير: “مما يشير إلى رغبة رسمية للسلطنة في إعادة الحيوية الي دورها في الملفات الإقليمية”.ورداً على هذه الجزئيّة قال “الشاهين”: “نؤكد بأن الخمول لم يصبنا لكي نعيد الحيوية وبأن الملفات الإقليمية لم نتركها للصغار وبأنه لازال الحل في مسقط رغم محاولات الامارات التقارب مع إسرائيل وايران لتقديم نفسها كوسيط عالمي مقبول الأطراف ففشلت كعادته”.

٢- (مما يشير إلى رغبة رسمية للسلطنة في إعادة الحيوية الي دورها في الملفات الإقليمية)

ونؤكد بأن الخمول لم يصبنا لكي نعيد الحيوية وبأن الملفات الإقليمية لم نتركها للصغار وبأنه لازال #الحل_في_مسقط رغم محاولات #وابخ التقارب مع 🇮🇷🇮🇱 لتقديم نفسه كوسيط عالمي مقبول الأطراف ففشل كعادته — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) November 16, 2019

اقرأ ايضاً: “شيطان العرب” يُصاب بالجنون من تحرّك السلطان قابوس لإنقاذ المنطقة.. أوعزَ بنشر أكاذيب عن صحته ودقّ إسفين مع السعودية