“فاضِح” المسيئين لعُمان يُعرّي صحيفة “شيطان العرب” بردّ ناري بعد اكاذيبها الخبيثة عن السلطنة وصحة السلطان
ردّ حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر -والمتخصص بفضح وكشف حقيقة الأكاذيب التي تُنشر ضد السلطنة- على التقرير الملفق والمسيء لصحيفة “العرب” الممولة إماراتياً والصادرة من لندن، والتي تعتبر الناطقة بلسان “شيطان العرب”.
وجاء في ردّ “الشاهين” على التقرير المعنون بــ” حضور لافت للسلطان قابوس بعد غياب طويل”، أن هذا التقرير ليس الأول الذي تنشره الصحيفة بهدف الإساءة للسلطنة، مشيراً إلى أنّه تطرق في الماضي للاساءات الموجهة للسلطنة من نفس الصحيفة، وبين من يقف خلفها ويمولها “ويمدها بالصحفيين من اماراته وبالشيكات من سفاراته”.
واعتبر “الشاهين” أن الصحيفة “لم تُطِقْ أن تبقي فمها مغلقاً لفترة طويلة خاصة بعد ظهور المقام السامي لمولانا المعظم عدة مرات خلال الأيام القليلة الماضية فأصابت شياطين أبوظبي في مقتل بغصة تحشرجت على اثرها حلوقهم قبل براطمهم فخرجوا لنا اليوم عن طريق ناطقهم اللندني بمقال بائس ذو عنوان معرض خبيث”.
ولفت الى أنّ أمرين أساسيين، تمثل الأول في “استراتيجية إعلامية جديدة انتهجتها شياطين أبوظبي في أخر المقالات المنشورة بأوامرهم والتي بدأت كما أوضحنا الأسبوع الماضي بمقالات ايرينا تسوكرمان. تتمثل في كيل المديح للسلطنة قبل إطلاق الأكاذيب والسموم بقصد الايحاء للقارئ بحيادية الكاتب، وتتجلى واضحة في مقال اليوم اللندني ولن تنطلي هذه الحيل والألعاب على القارئ الفطن”.
والأمر الثاني –بحسب الشاهين- يتمثل بتمهيد “العنوان بخبث لما سيليه عن طريق مصطلح (حضور لافت للسلطان قابوس بعد غياب طويل) وشمس المقام السامي يا شياطين أبوظبي لم تأفل ولم تغيب “.
وفي ردّه على الإشاعة التي نشرتها الصحيفة تماشياً مع الحملة الأخيرة التي أطلقها الذباب الإلكتروني الإماراتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن صحة السلطان قابوس وأنّه لم يعد قادراً على إدارة السلطنة بسبب سنّه، وهو ما كذبته نشاطات السلطان مؤخراً، أكد “الشاهين” قائلاً: “ان لعبت في الظلام خفافيشكم ونبحت منتصف النهار كلابكم فتأكدوا بأن المقام السامي بخير وخلفه شعب يعمل بصمت وينظر للنتائج. أما الغياب الطويل فهو قد طال الشيخ خليفة شفاه الله وعافاه. فلا نراه الا بالصور فقط مشلول الحراك مغيب الحواس تاركاً بلده ومصيرها بين يدي دحلان و رجلي نائبه مبز”.
وأكد “الشاهين” على أن لقاءات السلطان قابوس بالملوك والرؤساء لم تنقطع، وذلك رداً على افتتاحية المقال الخبيث بعبارة (على غير العادة كانت للسلطان قابوس بن سعيد لقاءات متعددة في الأيام الماضية مع مسؤولين عرب وأجانب ومحليين).
وجاء في التقرير: “مما يشير إلى رغبة رسمية للسلطنة في إعادة الحيوية الي دورها في الملفات الإقليمية”.ورداً على هذه الجزئيّة قال “الشاهين”: “نؤكد بأن الخمول لم يصبنا لكي نعيد الحيوية وبأن الملفات الإقليمية لم نتركها للصغار وبأنه لازال الحل في مسقط رغم محاولات الامارات التقارب مع إسرائيل وايران لتقديم نفسها كوسيط عالمي مقبول الأطراف ففشلت كعادته”.
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