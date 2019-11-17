“إن كيدهن عظيم”.. سعوديات ينتقمن من الفنانة شيرين بعد تصريح ساندت فيه أزواجهن فأطلقوا #اخرسي_ياشيرين

فجرت الفنانة المصرية، “شيرين عبد الوهاب”، موجة غضب واسعة في تصريح أطلقته حول العلاقات بين الجنسين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة المصرية شيرين في حفل غنائي لها في الرياض بعد إحدى أغانيها، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها.

#اخرسي_ياشيرين



شيرين ع كثر حفلاتها بالعالم العربي الا انها ماقالت هالكلام الا بالسعوديه مع انها عارفه بالمشاكل الي صايره عندنا بين الجنسين

بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها (:



شيرين انتي عارفه ان البنت السعوديه اذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟ pic.twitter.com/UWMbmGOlyf — سبراء (@AEdthr) November 15, 2019

ودشن سعوديون هاشتاج للرد على الفنانة المصرية حمل وسم #اخرسي_ياشيرين بعد تصريحها الذي لاقى ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في السعودية من قبل ممثلات الجنس اللطيف.

#اخرسي_ياشيرين

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بالله صارت النطيحه والمترديه تفتي للبنات السعوديات !!

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وحده مترت الكره الارضيه و ماخلت احد و جايه تعلم بناتنا الخضوع و الخنوع و يسمعون كلام اَي احد لانه ذكر !!

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سواد وجهها تعدى جميع المنافقات القديمات صراحه!

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قاطعوها خلوها تغني و تنطم



pic.twitter.com/BtuJnHiXUA — 🇸🇦Dr.SaRoNitA🇫🇷1114 MBS (@SaRoNitA14) November 15, 2019

#اخرسي_ياشيرين



شيرين ع كثر حفلاتها بالعالم العربي الا انها ماقالت هالكلام الا بالسعوديه مع انها عارفه بالمشاكل الي صايره عندنا بين الجنسين

بمعنى ثاني تدور المشاكل لنفسها (:



شيرين انتي عارفه ان البنت السعوديه اذا لبست نفس فستانك ذا الرجال حقينك بيسوون لها هاشتاق ويقذفونها ؟ pic.twitter.com/UWMbmGOlyf — سبراء (@AEdthr) November 15, 2019

وانتقدت النساء كلام المغنية وأعربن عن غضبهن إزاء موقفها، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت تتحدث بجدية أم تمازح الجمهور.

قالت هذا كلام في الرياض و قدام النسويات

الذين يحاربون الرجل بإعتقادهم ان يعيشون

بدونه .. شيرين دخلت في قلب كل رجل ❤️#اخرسي_ياشيرين pic.twitter.com/FDKysSGo2z — SuperLFC (@i_Sopr6) November 15, 2019

من جهة أخرى، أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لشيرين ودافعوا عن حقها في التعبير عن رأيها.