شيرين
شيرين
حياتنا

“إن كيدهن عظيم”.. سعوديات ينتقمن من الفنانة شيرين بعد تصريح ساندت فيه أزواجهن فأطلقوا #اخرسي_ياشيرين

كتب خاص "وطن"
0

فجرت الفنانة المصرية، “شيرين عبد الوهاب”، موجة غضب واسعة في تصريح أطلقته حول العلاقات بين الجنسين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفنانة المصرية شيرين في حفل غنائي لها في الرياض بعد إحدى أغانيها، إنه بما أن النساء غير قادرات على الاستغناء عن الرجال في حياتهن، فعليهن أن يسمعن كلامهم، على حد تعبيرها.

ودشن سعوديون هاشتاج للرد على الفنانة المصرية حمل وسم بعد تصريحها الذي لاقى ردود فعل كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في من قبل ممثلات الجنس اللطيف.

وانتقدت النساء كلام المغنية وأعربن عن غضبهن إزاء موقفها، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت تتحدث بجدية أم تمازح الجمهور.

من جهة أخرى، أعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم لشيرين ودافعوا عن حقها في التعبير عن رأيها.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هيئة كبار العلماء شحذت همم السعوديين وأرامكو قررت عرض 1.5٪ من أسهم الشركة خلال…

الهدهد

جنود سعوديون ينهالون كالوحوش على مواطنين يمنيين لسببٍ صادم .. ومُحامٍ دوليّ يصفهم…

الهدهد

مفاجأة.. الكشف عن وثيقة سرية من 16 صفحة تُقدم وصفا دقيقا لدور السعودية بأحداث 11…

الهدهد

“شاهد” راغب علامة يسقط من أعين اللبنانيين بعد مطالبته بـ”ابن…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.