القوات السعودية تعذيب يمنيين
القوات السعودية تعذيب يمنيين
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جنود سعوديون ينهالون كالوحوش على مواطنين يمنيين لسببٍ صادم .. ومُحامٍ دوليّ يصفهم بـ”الكفرة الفجرة”!

كتب خاص "وطن"
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نشر الدكتور محمود رفعت المحامي المعروف وخبير القانون الدولي عبر “تويتر” مقطع فيديو قال إنّه لجنود سعوديين يقومون بتعذيب وحشي لمواطنين من .

وذكر “رفعت” في تغريدته المرفقة بالفيديو انّ كل “جرم” هؤلاء “عدم تجديد إقامتهم لعدم امتلاكهم المبالغ الضخمة التي تفرضها عليهم. وفق “رفعت”

وأضاف: “أيها الفجرة الكفرة، هؤلاء من حين أراد محمد بن عبد الله أن يرفع شأن الإسلام نسبه لهم فقال: الإيمان يمان”.

وقدرت ميليسا باركي، عضو الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، حصيلة القتلى من المدنيين جراء الحرب المستمرة هناك منذ عام 2015 بعشرات الآلاف، أي أكثر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية.

وأكدت توثيق حالات واغتصاب تورطت فيها الإمارات والقوات التي تدعمها.

المسؤولة الأممية أشارت أيضا إلى وجود مراكز سرية يصعب الوصول إلى بعضها، وهي تابعة للأطراف المتصارعة بما في ذلك الحوثيون، مشيرة إلى أن الإمارات لديها مثل هذه الأنشطة لا سيما جنوبي البلاد.

واشار التقرير الأممي لتوثيق وقائع باليمن نفذتها القوات المدعومة إماراتيًا بمراكز اعتقال سرية، مشيرا إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع، بما في ذلك تحالف السعودية والإمارات، في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.

وأوضحت أن هناك 24.1 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفة أن قصف قوات لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” يمكن اعتباره جريمة حرب محتملة.

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