كاتب عُماني معروف يجلِد “صبيان زايد” بعد نشرهم الأكاذيب عن صحة السلطان قابوس

وجّه الكاتب العُماني المعروف حمد بن سالم نقداً لاذعاً للجان الإلكترونية والذباب الإماراتي بعد نشرهم الإشاعات في عن أنّ صحة السلطان قابوس لا تسمح له بإدارة السلطنة.



وقال الكاتب العُماني في تغريدات نشرها عبر حسابه بموقع “تويتر” ورصدتها “وطن”: ” صبيان بن زايد لو فيهم خير لتوجهوا بالدعاء لجلالة السلطان قابوس أن يمد الله في عمره ويمن عليه بالصحة والعافية لا أن ينشروا الأكاذيب عن صحته فهو له أفضال كثيرة عليهم منها سمح لهم بإنشاء دولة منشقة عن السلطنة ثم سمح بترسيم الحدود معهم وغير ذلك الكثير وقد فعل ذلك لأنه سلطان كريم”.

🌿صبيان بنزايد لو فيهم خير لتوجهوا بالدعاء لجلالة السلطان قابوس أن يمد الله في عمره ويمن عليه بالصحة والعافية لا أن ينشروا الأكاذيب عن صحته فهو له أفضال كثيرة عليهم منها سمح لهم بإنشاء دولة منشقة عن السلطنة ثم سمح بترسيم الحدود معهم وغير ذلك الكثير وقد فعل ذلك لأنه سلطان كريم🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {عربي قومي مناصر للحق والعدل} (@HSalalawi) November 15, 2019

واضاف “بن سالم” في تغريدةٍ ثانية: ” حتى لما رفض حاكم رأس الخيمة وقتذاك الانضمام إلى الاتحاد وظل ثلاث سنوات يرفض ذلك ويرجو صاحب الجلالة السلطان قابوس بالبقاء تابعاً لعُمان فقيل إنه طلب منه عدم الإنشقاق عن إخوانه في الدولة الفتية فعاد إليهم على مضض”.

🌿حتى لما رفض حاكم رأس الخيمة وقتذاك الانظمام إلى الاتحاد وظل ثلاث سنوات يرفض ذلك ويرجو صاحب الجلالة السلطان قابوس بالبقاء تابعاً لعُمان فقيل إنه طلب منه عدم الإنشقاق عن إخوانه في الدولة الفتية فعاد إليهم على مضض🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {عربي قومي مناصر للحق والعدل} (@HSalalawi) November 15, 2019

وقال: ” لقد حمى صاحب الجلالة السلطان قابوس دولة الإمارات من التفكك والانهيار وتدخل جلالته مرات عديدة لحل الخلافات الداخلية بحكمته وبعد نظره وهي كانت دولة ضعيفة حتى شبت وكبرت، ولكن السؤال نوجهه لهم اليوم للإمارات هل جزاء الإحسان إلا الإحسان .. لا أظن الدسائس إحساناً أبداً”.

🌿لقد حمى صاحب الجلالة السلطان قابوس دولة الإمارات من التفكك والانهيار وتدخل جلالته مرات عديدة لحل الخلافات الداخلية بحكمته وبعد نظره وهي كانت دولة ضعيفة حتى شبت وكبرت، ولكن السؤال نوجهه لهم اليوم للإمارات هل جزاء الإحسان إلا الإحسان .. لا أظن الدسائس إحساناً أبداً🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {عربي قومي مناصر للحق والعدل} (@HSalalawi) November 15, 2019

والإثنين الماضي، استقبل السلطان قابوس، نائبَ وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، إضافةً لاستقباله السفير “مارك جي سفيرز” سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى عُمان.

واليوم الجمعة، ترأس السلطان قابوس بن سعيد سُلطان عمان جلسة مجلس الوزراء العماني .

وأبدى السلطان خلال الجلسة تفاؤله بالجهود المبذولة لإحلال الإستقرار بالمنطقة .

واكد السلطان قابوس حرص السلطنة على تعزيز التفاهم والحوار البناء والتعاون بين الدول من أجل حل القضايا بالطرق السلمية بما يكفل للشعوب الاستمرار في مساراتها التنموية وسط أجواء آمنة ومستقرة.