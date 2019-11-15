ما الذي أغضب إعلامي عُماني من اتحاد كرة القدم رُغم الفوز على بنجلاديش .. وهل يتكرر الأمر في مباراة الهند؟

وجّه الإعلامي الرياضي العُماني المعروف خميس البلوشي انتقاداً لاتحاد الكرة العُماني بسبب ما اعتبره “عدم احترام” الجمهور العماني خلال مباراة منتخب السلطنة مع بنجلاديش، الخميس، ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال “البلوشي”: “بشكل عجيب جمهور بنجلاديش يُعطى نصف مقاعد الملعب وكثير من جمهورنا رجع البيت لأن المدرجات امتلأت “.

وتابع: “كيف تحولت نسبة ٨٪ إلى ٥٠٪ ؟؟ هذي مباراة تصفيات كأس العالم وليست مباراة ودية! هل هكذا تتم الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ؟؟!!”.

وعبّر عن أمله في عدم تكرار الأمر في مباراة منتخب السلطنة أمام الهند يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019.

بشكل عجيب جمهور بنجلاديش يُعطى نصف مقاعد الملعب وكثير من جمهورنا رجع البيت لأن المدرجات امتلأت ..كيف تحولت نسبة ٨٪ إلى ٥٠٪ ؟؟ هذي مباراة تصفيات كأس العالم وليست مباراة ودية! هل هكذا تتم الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ؟؟!! @OmanFA pic.twitter.com/zzPdhZP7BQ — خميس البلوشي (@khamis7777) November 15, 2019

وجرت المباراة في “مجمع السلطان قابوس الرياضي” ببوشر، وانتهت بفوز منتخب سلطنة عمان بأربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح محسن جوهر أهداف أصحاب الأرض بتسديدة قوية في الدقيقة 48، قبل أن يعزز المنذر العلوي النتيجة في الدقيقة 68، عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.

وجعل أرشد العلوي النتيجة 3-0 بتسديدة أرضية زاحفة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لكن بعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس المخضرم علي الحبسي بهدف بيبلو أحمد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم عمران الحيدي رباعية عُمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن قطر المتصدرة.

وتتذيل بنجلاديش المجموعة برصيد نقطة واحدة.