منتخب سلطنة عمان يفوز على بنجلاديش بأربعة أهداف لهدف
منتخب سلطنة عمان يفوز على بنجلاديش بأربعة أهداف لهدف
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ما الذي أغضب إعلامي عُماني من اتحاد كرة القدم رُغم الفوز على بنجلاديش .. وهل يتكرر الأمر في مباراة الهند؟

كتب وطن
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وجّه الإعلامي الرياضي العُماني المعروف انتقاداً لاتحاد الكرة العُماني بسبب ما اعتبره “عدم احترام” خلال مباراة منتخب السلطنة مع ، الخميس، ضمن المجموعة الخامسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال “البلوشي”: “بشكل عجيب جمهور بنجلاديش يُعطى نصف مقاعد الملعب وكثير من جمهورنا رجع البيت لأن المدرجات امتلأت “.

وتابع: “كيف تحولت نسبة ٨٪ إلى ٥٠٪ ؟؟ هذي مباراة تصفيات كأس العالم وليست مباراة ودية! هل هكذا تتم الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور ؟؟!!”.

وعبّر عن أمله في عدم تكرار الأمر في مباراة منتخب السلطنة أمام الهند يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019.

وجرت المباراة في “مجمع السلطان قابوس الرياضي” ببوشر، وانتهت بفوز منتخب بأربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح محسن جوهر أهداف أصحاب الأرض بتسديدة قوية في الدقيقة 48، قبل أن يعزز المنذر العلوي النتيجة في الدقيقة 68، عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة في الشباك من مدى قريب.

وجعل أرشد العلوي النتيجة 3-0 بتسديدة أرضية زاحفة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 78، لكن بعدها بدقيقتين اهتزت شباك الحارس المخضرم علي الحبسي بهدف بيبلو أحمد من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم عمران الحيدي رباعية عُمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدرة.

وتتذيل بنجلاديش المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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