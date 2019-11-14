“الساقط” المزروعي مصاب بـ”فوبيا سلطنة عُمان”.. لا يمر يوماً دون أن يهاجمها وعُمانيون يمسحون بكرامته الأرض

عاد المغرد الإماراتي البذيء والمقرب من ابن زايد حمد المزروعي، لمهاجمة سلطنة عُمان والترويج لأي شيء سلبي يخصها وشيطنة أي حدث أو إنجاز بها.

ونشر “المزروعي” مقطعا مصورا لمشجعي بنجلاديش يتمنون فيه فوز منتخب بلادهم على سلطنة عمان في المواجهة المرتقبة يوم غد ضمن المجموعة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا وكأس العالم 2022، والتي ستقام على مجمع قابوس الرياضي ببوشر.

الفوز حق مشروع حبيت كلمة بنغلادش زندا باد الله يوفقك اخواننا البنغال 😂 … pic.twitter.com/3AGPeQrDfo — حمد المزروعي (@uae_3G) November 14, 2019

ومن الطبيعي أن يساند كل فريق مشجعيه لكن المغرد البذيء نقل الفيديو لمكايدة الشعب العماني، وعلق عليه ساخرا وفق ما رصدته (وطن):”الفوز حق مشروع حبيت كلمة بنغلادش زندا باد الله يوفقك اخواننا البنغال”

وقوبلت تغريدة المزروعي الصبيانية بهجوم عنيف من قبل العُمانيين، الذين طالبوه بعدم التدخل في الشأن العُماني مستنكرين تغريداته المستفزة التي تزيد الفرقة بين الشعوب الخليجية.

ما مشكلة من فيفوز هذه مباراة لكن ما اعرف شو سبب الحقد الله المستعان — عــــلـــــي العمري (@AliMMD_1) November 14, 2019

ونعم باصلك😎اكيد بتفزع معهم العرق دساس ويحن — لبى جنوني (@jnone90) November 14, 2019

وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”من حقك تشجع أصلك.. العمانيين والبنغالية أخوة في الدين بالتوفيق للعماني”

من حقك تشجع أصلك.. العمانيين والبنغالية أخوة في الدين بالتوفيق للعماني — salim (@ameeralhawa88) November 14, 2019

“الحمد لله اعترفت بأصلك”

الحمدالله اعترفت بأصلك👍 — أنّدَلُسۡ عُمَانَ (@andalus717) November 14, 2019

وكتب أبونايف العماني:”اعتراف صريح منك بأنك ذو اصول بنغلاديشية و بالتحديد من سيتاجون”

اعتراف صريح منك بأنك ذو اصول بنغلاديشية و بالتحديد من سيتاجون — ﮼ابونايف ﮼العماني🇴🇲„Issa Alkalbani อิสซา (@al_srk) November 14, 2019

جديرٌ بالذّكر أنّ “المزروعي” قاد حملة في أغسطس الماضي لضرب موسم السياحة في سلطنة عمان.

ودأب “المزروعي” منذ بداية الموسم السياحي في السلطنة على نشر اشاعات مغرضة تهدف لثني الإماراتيين تحديداً والخليجيين عموماً عن زيارة السلطنة.

ورصدت “وطن” دعوات للمغرد الإماراتي البذيء، وجهها للإماراتيين والخليجيين الى عدم زيارة صلالة بدعوى أنّه لا يوجد فيها خدمات سياحية عدا عن ذلك انتشار الحمى القلاعية .وفق ادعائه

وكان “المزروعي” نشر أيضا تغريدةً ادّعى فيها أن سكان صلالة اطلقوا النار على 3 مناطيد في الجو بسلاح؛ لأنها مرّت من فوق منازلهم، وبعدما نزلت المناطيد هاجم السكانُ السياحَ الذين كانوا على متن المناطيد بسكاكين وجميعهم أمريكيون، مدعياً اصابة أحدهم بجروح خطيرة، وأنّ السفارة الامريكية في السلطنة تُحقق.

لكنّ الرّد الملجم، والذي يُكذّب تلك المزاعم، جاء على لسان ابتسام الجشيمة نائبة مدير فعالية ”كرنفال المناطيد“ في محافظة صلالة، والتي أكدت عدم صحة الشائعات بشأن إسقاط مناطيد بإطلاق النار عليهما كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إن ”المناطيد نزلت بأمان، وبعدها حصل اشتباك بين طاقمها وبعض الناس، وحاليًا الموضوع متابع لدى الجهات الأمنية“، مؤكدة أن ”الفعالية لا تزال قائمة والأمور في أحسن حال“.

ونفت ابتسام الجشيمة أن يكون الشخص المتداولة صورته والدماء قد لطخت ملابسه أمريكي الجنسية، وردت معلقة: ”غير صحيح“.

يشار أيضا إلى أن القذر “المزروعي” دائم التطاول والإساءة على أعيان وشيوخ الخليج، من خلال تغريداتٍ لا أخلاقية ينشرها عبر حسابه في “تويتر”.

كما يقود “المزروعي” حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.