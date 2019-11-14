بعد أنباء المصالحة.. “القرعة” تجمع قطر والإمارات في “خليجي 24” وسلطنة عُمان في مواجهة السعودية

تزامنا مع الأنباء المتداولة عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، أجريت اليوم في الدوحة قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24” التي ستقام في قطر خلال الفترة من 26 من الشهر الجاري إلى 8 من الشهر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات قطر واليمن والعراق والإمارات في المجموعة الأولى، فيما يلعب في المجموعة الثانية منتخبات السعودية والكويت وعُمان والبحرين.

وتقرر أن تشارك الدول الثماني بمنتخباتها الأولى في هذه النسخة، ليتم تأخير موعد انطلاق البطولة يومين، خاصة أن الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ستقام في 19 من الشهر الجاري.

كما أشار المنظمون إلى أن هناك ملاعب أخرى ستضاف إلى قائمة الملاعب المضيفة لهذه النسخة.

وينتظر أن تناقش اللجنة المنظمة للبطولة إضافة ملعب آخر لاستضافة مباريات البطولة إلى جوار ملعب “خليفة الدولي”، وذلك في ظل إقامة مباريات الجولة الثالثة بالمجموعتين في التوقيت نفسه مع تقسيم المنتخبات المشاركة بالبطولة إلى مجموعتين.

وطبقا للقرعة فقد ضمت كل مجموعة 3 منتخبات سبق لها الفوز باللقب فيما لم يتوج الرابع من قبل، حيث لم يسبق للبحرين أو اليمن الفوز باللقب الخليجي.

وقبل يومين، أعلنت اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم مشاركتها في “خليجي 24” المقامة في قطر.

وكان من المقرر أن تقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة، لكنها ستلعب بمجموعتين الآن بعد مشاركة جميع الفرق.

وحدد اتحاد كأس الخليج العربي موعد البطولة التي تحظى بشعبية واسعة في منطقة الخليج، بين 24 نوفمبر والسادس من ديسمبر، بدلا من الموعد المعلن سابقا بين 27 نوفمبر والتاسع من ديسمبر.