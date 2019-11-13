موت عضو بـ”الهيئة” في سجون السعودية.. اعتقلوه بسبب نصيحة “سريّة” للديوان الملكي وهذا نصُّها

كشف حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية- عن وفاة الشيخ المحتسب فهد القاضي في أحد سجون المملكة يوم أمس الثلاثاء.

وذكر “معتقلي الرأي” أنّ الشيخ “القاضي” معتقل منذ 2016 على خلفية خطاب نصيحة سري وجهه للديوان الملكي، وقد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن 6 سنوات.

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تأكد لنا خبر وفاة الشيخ المحتسب #فهد_القاضي في السجن يوم أمس.

الشيخ معتقل منذ 2016 على خلفية خطاب نصيحة سري وجهه للديوان الملكي، وقد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن 6 سنوات.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/96FCTCEjDQ — معتقلي الرأي (@m3takl) November 13, 2019

وكان “معتقلي الرأي” قال إن “القاضي” وهو باحث شرعي ومحتسب بهيئة الأمر بالمعروف، تم اعتقاله في سجن الملز الجنائي.

وقال الحساب إنه في عام 2013 وجه الشيخ القاضي “رسالة مناصحة” لوزير التربية بعنوان “ذوات الخدور وصهوات الخيول” .

الشيخ #فهد_القاضي معتقل منذ سبتمبر 2016، وهو باحث شرعي ومحتسب بهيئة الأمر بالمعروف، وقد تم اعتقاله طيلة تلك المدة في سجن الملز الجنائي.

وقد كان الشيخ سنة 2013 قد وجه رسالة مناصحة لوزير التربية بعنوان "ذوات الخدور وصهوات الخيول" وهذا رابط للنص ⤵️https://t.co/zpnE6Z2Nkb — معتقلي الرأي (@m3takl) October 24, 2019

ولفت “معتقلي الرأي” إلى أنّ القاضي “نبيل الجبرين” هو الذي أصدر الحُكم على الشيخ القاضي.

يشار الى انه منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودي، بدأ “الأمير الصغير” في تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحدثَ مكانها “هيئة الترفيه” برئاسة تركي آل الشيخ، التي منذ تأسيسها شهدت السعودية وقائع كانت تعتبر من المحرمات في يومٍ ما.