وفاة فهد القاضي في سجون السعودية
وفاة فهد القاضي في سجون السعودية
الهدهد

موت عضو بـ”الهيئة” في سجون السعودية.. اعتقلوه بسبب نصيحة “سريّة” للديوان الملكي وهذا نصُّها

كتب خاص "وطن"
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كشف حساب “معتقلي الرأي” -المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في - عن وفاة الشيخ المحتسب في أحد سجون المملكة يوم أمس الثلاثاء.

وذكر “معتقلي الرأي” أنّ الشيخ “القاضي” معتقل منذ 2016 على خلفية خطاب نصيحة سري وجهه للديوان الملكي، وقد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن 6 سنوات.

وكان “معتقلي الرأي” قال إن “القاضي” وهو باحث شرعي ومحتسب بهيئة الأمر بالمعروف، تم اعتقاله في سجن الملز الجنائي.

وقال الحساب إنه في عام 2013 وجه الشيخ القاضي “رسالة مناصحة” لوزير التربية بعنوان “ذوات الخدور وصهوات الخيول” .

ولفت “معتقلي الرأي” إلى أنّ القاضي “نبيل الجبرين” هو الذي أصدر الحُكم على الشيخ القاضي.

يشار الى انه منذ تولي منصب ولي العهد السعودي، بدأ “الأمير الصغير” في تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحدثَ مكانها “هيئة الترفيه” برئاسة تركي آل الشيخ، التي منذ تأسيسها شهدت السعودية وقائع كانت تعتبر من المحرمات في يومٍ ما.

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