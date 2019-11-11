“شاهد” ممثلة سعودية شهيرة تفجر موجة غضب واسعة من داخل “بار حلال” جديد في الرياض

نشرت الممثلة السعودية المعروفة ريماس منصور، مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا بعدما ظهرت تستعرض “بار حلال” جديد في الرياض بأحد المطاعم.

“ريماس” ظهرت في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع وهي تصور المكن من الداخل وتمدح القائمين عليها، فيما ظهر الويتر يسكب شراب أقرب للخمر لتعلق ريماس بأنه “واين حلال”.

فيديو نشرتها "ريماس منصور" من مطعم شاروخان في الرياض مع "واين حلال"!

من يشرع الحلال والحرام؟؟

هل الفنانة التي لادين ولامذهب لها تشرع؟؟ #الرياض_الان pic.twitter.com/HZtqauWRAm — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) November 11, 2019

وتسبب المقطع في موجة غضب كبيرة بين السعوديين، الذين عبرو عن استيائهم من قرارات ولي العهد الجديدة التي أدت لظهور مثل هذه المشاهد المنفلتة وانتشار عادات غريبة على المجتمع السعودي تنتقص من هويته الدينية.

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.