شاب من فرط “السعادة” التي يريدها حكام الإمارات اقتحم شقة سيدة عارياً .. وهذا ما حدث!

شهدت مدينة دبي واقعة صادمة، حينما تسلل شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، عارياً إلى منزل سيدة خليجية .

وأفادت صحيفة إماراتية أن السيدة أبلغت شرطة دبي، عن الحادثة، وحين انتقلت الدورية وجدت شاباً يحمل جنسية دولة خليجية، تبين أنه صديق ابنها.

وذكرت صحيفة “الإمارات اليوم” ان الشاب قاوم رجال الشرطة أثناء القبض عليه وأحدث بأحدهم إصابات استدعت علاجه.

وأحيل الشاب إلى النيابة العامة في دبي التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، بتهمة الإعتداء على رجال الشرطة.