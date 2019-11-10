“شاهد” ماذا فعلت “المراعي” السعودية بسبب رُعبها من منتجات “مزون” العُمانية؟.. مغرّدون يحذّرون من هذه الخطوة؟

يبدو أن شركة “المراعي” السعودية بدأت بالشعور من تأثير شركة “مزون” العمانية للألبان منذ بدأت الأخيرةُ بطرح منتجاتها في الأسواق.

ولاحظ مغردون أن “المراعي” بدأت منذ أيام بضخ إعلانات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نفسها، وهي التي لم تجهد نفسها كثيرًا بهذا الأمر في السابق لتصدرها السوق.

يبدو أن شركة المراعي بدأت بالشعور من تأثير منتج #مزون_للألبان بجانب #الصفوة، ومنذ أيام بدأت بضخ إعلانات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نفسها، وهي التي لم تجهد نفسها كثيرًا بهذا الأمر في السابق لتصدرها السوق. pic.twitter.com/VeBWtmOrN6 — المختار الهنائي (@MuktarOman) November 11, 2019

وبدأت شركة “مزون” للألبان، العلامة الرائدة في قطاع منتجات الألبان، في اكتوبر الماضي بطرح منتجاتها من الحليب الطازج ليكون متاحة أمام المستهلكين في أرجاء السلطنة.

وتعتزم الشركة إطلاق كافة المنتجات مثل اللبن والروب والأجبان والأيس كريم والعصائر تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأقيمت فعالية الإطلاق الرسمي للمنتجات بحضور الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية واعضاء مجلس إدارة شركة مزون للألبان، والعاملين في الشركة، وذلك في مكتب الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية، كما شارك مجموعة من الأطفال في إطلاق المنتجات بمعية معالي الوزير والمسؤولين.

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ويأتي إطلاق “مزون” لباكورة منتجاتها خلال وقت قياسي بعد مرور 24 شهرا من وضع حجر الأساس للمشروع في 17 اکتوبر2017م.

وتم خلال تلك الفترة إنجاز المزرعة بطاقة استيعابية تقدر بـ 25 الف رأس من الأبقار، وإنشاء المصنع الذي يعد واحدا من أضخم مصانع منتجات الألبان في الشرق الأوسط وأكثرها تطورا.

وتصل الطاقة الانتاجية للمصنع إلى مليون لتر يوميا من مختلف المنتجات، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية بشكل عام ومنتجات الألبان بشكل خاص.

ومع هذا الإطلاق، سيتاح لسكان السلطنة الاستمتاع بمنتجات مائية عالية الجودة بعد ساعات فقط من إنتاجها في المزرعة.

ودعا مغرّدون عُمانيون الى دعم المنتج الوطني لرفد اقتصاد البلاد وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

سندعم شركة مزون باذن الله لانها منتج وطني وسيعم خيرها على البلاد واطالب الجميع دعم هذا المنتج الى ان ينافس المنتجات الخليجية والعالمية … — عبدالله بن سالم الغيلاني (@oman7122) November 11, 2019

اعتقد اخي المختار ان المنتج العماني لا يقل جودة عن المنتجات الأخرى، لكن ينقصها الترويج والتسويق بشكل اكبر — محمد العلوي (@mohamedalalawi8) November 11, 2019

المنتج العماني من أفضل المنتجات الحالية وشركة مزون ستنهض بفضل الله ثم بفضل تعاون أهل هذا الوطن الغالي لكي نحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وعدم الأستعانة بالمنتجات الخارجية من الدول المجاورة وستكون هناك منافسة قوية يجب علينا دعم هذا المنتج بقوة — سالم الفارسي (@alfarsi1990) November 11, 2019

فيما حذّر البعض من قيام “المراعي” بإغراق السوق العماني بمنتجاتها بأسعار منخفضة لضرب منتجات “مزون”.

في السابق ما كان لهم منافس قوي!

الآن أختلف الوضع وأعتقد بأن تلك الشركات ستخفض حتى من أسعارها في السوق المحلي حتى تضرب المنتج الجديد "مزون" — يعقوب السيابي 🇴🇲 (@yaqoub155) November 11, 2019

ستحاول المراعي إغراق السوق وتخفيض الأسعار لضرب منتجات مزون — Sulaiman Alamri (@SulaimanAlamri) November 11, 2019

لابد من الشركات المحليه تقديم العروضات للمحلات التجاريه بالاضافه الى الجودة والتنوع

حتى يتم منافسه الشركات الغير عمانية

يدا بيد من اجل إنجاح المنتج العُماني بشرط الجودة والتميز وتخفيض السعر — زهران العامري (@zahranalamri125) November 11, 2019

ودعا آخرون “مزون” إلى توسيع نطاق توزيع منتجاتها في السلطنة.

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