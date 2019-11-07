قرار جديد مفاجئ لوزير التنمية الاجتماعية يخص كبار السن المقيمين بدور الرعاية يقسم المغردين في سلطنة عُمان

أثار قرار جديد أصدره وزير التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان الشيخ محمد بن سعيد الكلباني، الثلاثاء، يقضي بفرض رسوم شهرية على كبار السن المقيمين بدور الرعاية جدلا وسعا بين النشطاء العُمانيين الذين انقسموا إلى مؤيد ومعارض للقرار.

القرار الذي أصدره “الكلباني أمس هو قرارًا وزاريًا رقم 2019/164 يتعلق بفرض رسم مقابل الإقامة في دار الرعاية الاجتماعية.

أصدر وزير التنمية الاجتماعية محمد الكلباني قرارا وزاريا بفرض رسم مقابل الإقامة في دار الرعاية الاجتماعية مقداره 5 ريالات عمانية عن كل يوم إقامة في دار الرعاية الاجتماعية ويستقطع الرسم من المعاش التقاعدي للنزيل في حالة تقاضيه معاشا تقاعديا@MOSD_Page#نوفمبر49_سلطنه_وسلطان pic.twitter.com/nEyKZp6IPF — 🇴🇲 نخبة مغردي عُمان 🇴🇲 (@OmanEliteGroup) November 6, 2019

ونص القرار بـ ” فرض رسم مقداره (5) خمسة ريالات عمانية عن كل يوم إقامة في دار الرعاية الاجتماعية، ويستقطع الرسم من المعاش التقاعدي للنزيل في حالة تقاضيه معاشًا تقاعديًا، ولا يستحق الرسم المذكور إذا كان النزيل غير مقتدر، وذلك بناء على البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.

150 ريال شهريا رسوم الإقامة في دار الرعاية الإجتماعية pic.twitter.com/ymFgY0zgaH — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) November 6, 2019

وقوبل قرار وزارة التنمية بحالة تباين واسعة في الرأي بين المغردين، الذين هاجم بعضهم القرار معتبرين إياه ظلم لهذه الفئة في المجتمع والتي لم تختار بإرادتها أن تكون في دور رعاية المسنين بل هو أمر فرض عليهم، وشددوا على أن رعايتهم واجب وفرض على الدولة.

معالي الشيخ وزير التنمية الإجتماعية، الإقامة في دار الرعاية ليست خيار لمُستحقيها والمصلحة العامة تقتضي الرأفة بهم. بعيداً عن الأزمة المالية، فرض رسوم على أضعف فئة في المجتمع قرار غير سليم؛ نرجو منكم إعادة النظر فيه.

البحث تقديري والمُقتدر لن يبقى في النُزل-عهدناكم للمستضعفين ذخر- pic.twitter.com/bgNrQWghCR — ﮼الشَّيماء،الرئيسية🇴🇲 (@AlShaimaAlRaisi) November 6, 2019

وزارة التنمية الاجتماعية؛ تفرض رسوم على أضعف فئة في المجتمع!!

قرار لم يراعي من يلجأ للحكومة؛ من أجل أن يجد الرعاية!!

والله لو القرار بيدي؛ لا أجبرت المسؤول عن القرار الإقامة في دار الرعاية؛ ويُستقطع من راتبه مباشرة؛ لكي يعرف معنى الإنسانية!! #رسوم_دور_الرعاية pic.twitter.com/emamDkOxB4 — محمد جداد (@Mohammed_Jaddad) November 6, 2019

اذا المسكين راتبه ١٥٠ معاليه بياخذ راتبه كامل ، الحكومة مفروض تقدم راعياتها لهم بدون مقابل وحكومتنا ما محتاجه الحمدلله .. — المؤيد عمر (@ALMOAIAD1) November 6, 2019

على الجانب الآخر أيد مغردون القرار ووصفوهبأنه صائب جداً، حيث أن القرار من وجهة نظرهم له بعدٌ إجتماعي وهو البر، فالأصل ـ بحسب هذا الفريق من النشطاء ـ ألا يكون هناك دار لهذه الفئة الفاضلة، فعندهم عوائلهم التي يجب عليها أن تحتويهم لا أن يتم وضعهم في دار.

قرار صائب جداً ، فلهذا القرار بعدٌ إجتماعي نرجو ألا ننسلخ منه وهو (البر) ، فالأصل ألا يكون هناك دار لهذه الفئة الفاضلة، فعندهم عوائلهم التي يجب عليها أن تحتويهم لا أن يتم وضعهم في (دار )، نعم هناك إستثناءات من أي قاعدة ولذلك أجدها رسوم ضرورية . pic.twitter.com/wSqApw4PYJ — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) November 6, 2019

قرار مؤفق لوزارة @MOSD_Page في فرض رسوم 5 ريالات يوميا لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية الذين يتقاضون رواتب تقاعديه .

القرار يقطع الطريق على الورثة الذين ينتظرون اقتسام تركة من ألقى بهم حظهم العاثر إلى هذه المراكز.

وربما سوف يعيد مسنيين إلى أحضان أسرهم الدافئة. pic.twitter.com/Da87Mu7HO3 — علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) November 6, 2019

وقال آخرون من مؤيدي القرار مبررين سبب تأييدهم، إن بعض نزلاء دار الرعاية الاجتماعية أغنياء ومعهم أقارب أغنياء “وسيرثونهم فأراد المشرع أن يخاطبهم من الجانب المادي طالما أن الشعور بالقربى قد انطفأ من قلوبهم.. بحسب وصفهم.

على رسلكم أيها المنتقدون للقرار أدناه، والذي يفرض رسوما على من لديهم ثروة أو راتب تقاعدي مناسب وذلك لما يلي :

1- بعض نزلاء دار الرعاية الاجتماعية أغنياء ومعهم أقارب أغنياء وسيرثونهم فأراد المشرع أن يخاطبهم من الجانب المادي طالما أن الشعور بالقربى قد انطفأ من قلوبهم . pic.twitter.com/h4dnPbngE5 — صالح الربخي (@sssalrubkhi) November 6, 2019

وجاء القرار الوزاري استنادا إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/۸۷، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۸/٤٧ وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يُذكر أن القرار تم إصداره بتاريخ 31 أكتوبر 2019م، ونصت مادته الثانية بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.