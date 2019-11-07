دكتورة الجامعة “منى برنس” التي رقصت بالمايوه وتفاخرت بشرب “البيرة” تتطاول على الشيخ الشعراوي وهي عارية وسكرانة!

شن ناشطون بمواقع التواصل في مصر هجوما عنيفا على الدكتورة الجامعية المثيرة للجدل منى برنس، بعد تطاولها على الداعية المصري الراحل محمد متولي الشعراوي لتلحق بركب عدد من الفنانين والفنانات هاجموا الشيخ الراحل مؤخرا.

“برنس” وفي منشور على صفحتها الرسمية بفيسبوك رصدته (وطن) سخرت من الشيخ الشعراوي بنشرها صورة فاضحة لها ظهرت فيها بسيقان عارية وأرفقتها بقصة زعمت أنها حدثت لها مع الشيخ الراحل.

طب الحق اقول ذكرياتي مع الشعراوي بقي قبل ما التريند يخلص :)زمان و انا طفلة صغيرة كنا بنتغدي، العيلة يعني، في مطعم ابو… Posted by Mona Prince on Tuesday, November 5, 2019

وحكت برنس: “زمان وأنا طفلة صغيرة كنا بنتغدى، العيلة يعني، في مطعم في شارع قصر العيني وكان الشعراوي بيتغدى مع ناس في صالة خاصة، وأنا شفته وقلت لبابا الشعراوي الشعراوي.. باعتباره نجم تلفزيوني بقى كنا بنتفرج عليه يوم الجمعة”.

وتابعت: “رحت سلمت عليه لوحدي والراجل حط إيده علي راسي وضحك وقال لي، أنبتك الله نباتا حسنا”.

وتابعت ساخرة: “وعنها.. وأهو زي ما انتوا شايفين أنبتني أحسن نبات والله.. مافيش بعد كدة بقى وده شكل النبات بعد 40 سنة من حطة إيد الشعراوي”.

وتفاعل العديد من متابعي “برنس” على منشورها، بتعليقات لم تخل من التهكم والسخرية، لتتبع منشورها المثير للجدل بمنشور ثان قالت فيه: “طب آه، تعقيبا بقي علي بعض مشاركات بوست الشعراوي.. انا الدكتورة منى برنس.. اللي اهلها علموها لحد ما حصلت علي درجة دكتوراه الدولة في الادب الانجليزي، وكاتبة و مترجمة ولي مؤلفات مترجمة وبتدرس في جامعات العالم زي اسمي ثورة، و لفيت العالم ولفيت مصر ورشحت نفسي لرئاسة مصر.. واشتغلت في جامعة نكرة حاولت اعمل منها جامعة واترفدت منها عشان رفضت أكون جزء من منظومة الفساد اللي فيها، واللي كل الناس عارفة عن الفساد في جامعات مصر و مؤسساتها المختلفة”.

طب آه، تعقيبا بقي علي بعض مشاركات بوست الشعراوي..انا الدكتورة منى برنس.. اللي اهلها علموها لحد ما حصلت علي درجة دكتوراة… Posted by Mona Prince on Tuesday, November 5, 2019

واستدركت قائلة: “ايوه وبحب ارقص وافرح واطلع صحرا وانام تحت سما مليانة نجوم واسمع صوت البحر… و ايه كمان يا منمن.. اه بحب اطبخ و بعمل خزف و بحب ازرع و بحب بيتي و جنينتي الصغيرة و اهلي و جيراني و اصحابي القليليين. و بحمد ربنا علي كل حاجة و شخص حلو في حياتي”.

وتابعت: انتوا ايه بقي؟؟ آه نسيت اهم حاجة.. دمي خفيف.. و سكر.. سكر كدة..سكر سنترافيش”.

يشار إلى أن منى البرنس دائما ما تثير الجدل بتصرفاتها في مصر، حيث ظهرت في مقطع شهير لها تم تداوله قبل عامين وهي ترقص “بالمايوه”، وأيضا نشرت هي نفسها صورا لها وهي تشرب “البيرة” وتهنيء المصريين بقدوم العام القبطي.. حسب قولها.