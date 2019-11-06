العالم لم ينسى فضيحتها بعد.. “شاهد” المذيعة المصرية بطلة مقاطع خالد يوسف “الإباحية” تعود لإثارة الجدل مجدداً

أثارت المذيعة المصرية ذات الأصول التونسية، رنا هويدي، موجة جدل جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن فضيحتها مع المخرج خالد يوسف وظهورها رفقته في المقاطع الإباحية التي أحدثت ضجة كبيرة قبل فترة والقبض عليها بسببها لم تنسى بعد.

“هويدي” التي سبق أن أخلت المحكمة سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، أي ما يعادل 3 آلاف دولار، لتورطها في قضية فيديوهات إباحية مع خالد يوسف عادت لتثير الجدل بفيديو فاضح.

ونشرت فيديو كلّه إثارة وإغراء وتجاهلت فضيحتها وزج اسمها في قضية الفيديوهات الجنسية مع خالد، وتكمل حياتها بشكل طبيعي، وكأن شيئًا لم يكن، أو أنها تصر على إنكار هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

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وتعرّضت المذيعة المعروفة لإنتقادات كثيرة، والبها البعض بعدم إعتماد هذه الحركات مجددًا، على الأفقل حتى تنسى العالم فعلتها وقضيتها.