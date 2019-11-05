تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب
تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب
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بـ”قبلة ساخنة وأكلة كوارع”.. تركي آل الشيخ يُصالح رئيس النادي الأهلي ويثير سخرية واسعة من الصور التي نشرها

كتب وطن
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قام رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية ، ، بزيارة رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، في منزله، أمس الاثنين، وذلك بعد مسلسل الخلافات بينهما.

ونشر آل الشيخ المثير للجدل صورا تجمعه بالخطيب على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: “في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، والحمد لله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة، وتناولت أحلى أكل في الدنيا”.

وارتدى آل الشيخ أثناء الزيارة، كما يبدو في الصور التي ظهر فيها يقبل الخطيب، قميص نادي الأهلي المصري.

وشهدت علاقة الطرفين توترات عديدة منذ أزيد من سنة، قبل أن تتحسن من جديد خلال الأشهر الأخيرة.

وكان آل الشيخ قد امتدح نادي الأهلي المصري قبل أيام، مؤكدا عودته إلى النادي “مسامحا الجميع”، بعد أن وجه للنادي انتقادات كثيرة.

كما أعلن قبل أسابيع سحب جميع القضايا المرفوعة بحق النادي، بعد أكثر من عام على الخلافات المستمرة مع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

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