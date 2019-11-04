الأردن يعلن عودة الأسيرين مرعي واللبدي من إسرائيل ومكتب نتنياهو يكشف التفاصيل الصادمة للاتفاق

كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، عن أن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة القادم، سفيرها إلى تل أبيب، وذلك بعد أن اتفق الطرفين على تحويل المواطنين الأردنيين الأثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.

وقال أوفير جندلمان في تغريدة رصدتها “وطن”، إن رئيس الشاباك الاسرائيلي (اتفق) مع نظيره الاردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالافراج عنها. في إشارة إلى الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.

مكتب رئيس الوزراء نتنياهو:



سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيرها إلى إسرائيل وذلك بعد أن اتفق البلدان على تحويل المواطنين الأردنيين الأثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2019

هذا واتفق رئيس الشاباك مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالأفراج عنهما.



تعتبر دولة إسرائيل علاقاتها مع الأردن حجر الأساس في استقرار الشرق الأوسط وهي ستواصل العمل على صون أمن المنطقة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2019

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن الإثنين، أن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيعودان إلى المملكة قبل نهاية الأسبوع.

وقال الصفدي عبر “تويتر”: “يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر”.

يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبدالله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 4, 2019

وكان الأردن استدعى سفيره من تل أبيب يوم الثلاثاء بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين اللذين قال إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما.