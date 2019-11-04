الأردن يعلن عودة الأسيرين مرعي واللبدي من إسرائيل ومكتب نتنياهو يكشف التفاصيل الصادمة للاتفاق
كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، عن أن الأردن سيعيد خلال الأيام القليلة القادم، سفيرها إلى تل أبيب، وذلك بعد أن اتفق الطرفين على تحويل المواطنين الأردنيين الأثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية.
وقال أوفير جندلمان في تغريدة رصدتها “وطن”، إن رئيس الشاباك الاسرائيلي (اتفق) مع نظيره الاردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالافراج عنها. في إشارة إلى الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أعلن الإثنين، أن الأسيرين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي سيعودان إلى المملكة قبل نهاية الأسبوع.
وقال الصفدي عبر “تويتر”: “يعود هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي إلى أرض الوطن قبل نهاية الأسبوع. عملت الحكومة على إطلاقهما منذ الْيَوْمَ الأول وفق تعليمات صارمة من جلالة الملك عبد الله الثاني اتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإعادتهما سالمين مهما كلف الأمر”.
وكان الأردن استدعى سفيره من تل أبيب يوم الثلاثاء بعد رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراح المواطنين اللذين قال إن إسرائيل اعتقلتهما بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر ولم توجه اتهامات لهما.