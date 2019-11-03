الامير النائم
الامير النائم
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أميرة سعودية تنشر فيديو لـ”الأمير النائم” الذي يغطّ في غيبوبة منذ 14 عاماً.. ماذا حدث له؟

كتب وطن
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نشرت شقيقة الأمير المعروف بـ”الأمير النائم” الذي يرقد في منذ اربعة عشر عاماً، فيديو جديد لشقيقها.

وقالت الأميرة نوف بنت خالد آل سعود إنّ شقيقها تحرّك في الفيديو الذي صورّته بعد سنواتٍ طويلة من الغيبوبة .

يشار إلى ان الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

وكان الأمير الصغير تعرَّض لحادثٍ بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن العام 2005 حين كان عمره 18 عاماً، للدراسة بالكلية العسكرية، وأُصيب نتيجةً لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة .

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