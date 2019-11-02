“شاهد” ماذا قال مترشّحون لرئاسة مجلس الشورى في عُمان قبل دقائق من الجلسة الاستثنائية لانتخاب الرئيس ونائبيه؟

وصف عضو مجلس الشورى للفترة التاسعة عن ولاية صلالة عبدالله المشهور الجلسة الاستثنائية التي يترأسها لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه “تاريخية”.

وعبّر “المشهور” قبيل بدء الجلسة صباح الأحد، عن أمله في ان يرتقي اعضاء المجلس بأداء مجلسهم وتفعيل أدواته، ليعكس آمال وتطلعات الشعب العمانيين، وإيجاد حلول للعديد من القضايا التي تواجه العمانيين في مختلف المجالات.

سعادة عبدالله المشهور @abdullahalmass4 سيترأس الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس لمجلس الشورى ونائبيه كونه الأكبر سنًا بين أعضاء هذه الفترة.

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من جانبه تمنى المترشح لرئاسة المجلس خالد بن هلال المعولي في تصريحاتٍ قبيل الجلسة الاستثنائية بمجلس الشورى ان تكون المجلس “جامعاً” من أجل عمان، معبراً عن ثقته في أن يكون جميع الاعضاء على قدر المسؤولية.

تصريح سعادة خالد بن هلال المعولي @maawali_k لـ #الشبيبة قبل دقائق على بداية الجلسة الاستثنائية لاختيار رئيس للمجلس ونائبيه.. pic.twitter.com/fJTlAbW8cx — الشبيبة (@shabiba) November 3, 2019

في حين أكد المترشح الآخر راشد الشامسي أن “المنافسة ستكون حميدة و تليق بالمجلس والمجتمع العماني”.

سعادة راشد بن أحمد الشامسي لـ #الشبيبة:



المنافسة ستكون حميدة و تليق بالمجلس والمجتمع العماني إن شاء الله .. pic.twitter.com/fkq4bpdCTg — الشبيبة (@shabiba) November 3, 2019

واكتمل النصاب القانوني لبدء الجلسة الاستثنائية للشورى.فيما بدأ أعضاء المجلس أداء قسم اليمين قبل بدء انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيه.

وتجرى عملية الانتخاب وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويباشر الرئيس مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وذكر موقع “أثير” العماني أنه منذ انطلاق سباق الرئاسة، فقد تقلص عدد المترشحين إلى 5 أعضاء يتنافسون على رئاسة المجلس، وهم حسب المعلومات: (خالد المعولي، راشد الشامسي، سليم الحكماني، هلال الصارمي، يعقوب الحارثي).

كما علمت “أثير” أن الأسماء التي تنوي الترشح لشغل نائب الرئيس، تجاوز عددها 8 أعضاء حتى الان.

جدير بالذكر أن منصب رئيس المجلس في فترته التاسعة لا يزال يشغل حديث الرأي العام العماني، بين من يطالب بالتغيير ومن يطالب ببقاء الخبرات، لكن يبقى الجواب في صندوق الانتخاب الأحد.