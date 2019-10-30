والد الممثلة ليندسي لوهان يعترف بعلاقة “الحب” بينها وبين “بن سلمان”.. وهذا ما كشفه

أكد والد الممثلة الأمريكية ليندسي لوهان علاقتها بولي الأمريكية ليندسي لوهان، واصفاً تلك العلاقة بـ”حب أفلاطوني قائم على الاحترام”.

وقال مايكل لوهان والد “ليندسي” إنّها و”بن سلمان” أصبحا قريبين ويقومان بالتواصل عبر الرسائل النصية بشكل مستمر.

وأضاف انّها رافقت ولي العهد في جولات بطائرته الخاصة، وأغرقها بالهدايا، بما فيها هدية مغلفة تحتوي على بطاقة ائتمان مصرفية. ووفق ما نقل موقع “بيج سيكس”

ويورد التقرير نقلا عن باحث في شؤون الشرق الأوسط، قوله للموقع: “من المدهش أن تكون علاقة أمريكا القريبة مع (أم بي أس/ محمد بن سلمان) من خلال ليندسي لوهان وجارد كوشنر”، صهر الرئيس دونالد ترامب.

وقال الابّ: “هما صديقان فقط، ولدى ليندسي الكثير من الأصدقاء في الشرق الأوسط؛ لأنها مشهورة جدا هناك، وقابلت ليندسي (مبس) بسبب عملها في بالمنطقة، خاصة مع اللاجئين”.

وينقل التقرير عن والدها، قوله: “لا أحد يكتب عن العمل الجيد الذي تقوم فيه في سوريا، لكنهم يبحثون عن المواضيع السيئة، ولديها علاقة أفلاطونية واحترام متبادل مع (مبس) وليس أكثر”.

وينوه الموقع إلى أنه عندما سئل عما إذا كان قلقا من قيام ابنته بقضاء وقت مع رجل متهم بقتل الصحافي المعروف في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي، فإن مايكل أجاب قائلا: “لم يتم إثبات صحة أي من هذا الكلام، وتقول ليندسي إنه رجل جيد، وإنها تشعر بالأمان، وهي تعرف الكثير من الناس الجيدين حولها وتعرف كيف تتصرف”.

ويذكر التقرير الذي ترجمه “عربي21” أن ممثلا عن لوهان أكد في تصريحات سابقة للموقع أنها قابلت ولي العهد مرة واحدة، وذلك في مسابقة السيارات “فورمولا وان”، مشيرا إلى أن الرجل نفسه نفى أن يكون محمد بن سلمان أعطاها بطاقة ائتمان هدية.

ويقول الموقع إنه في الوقت الذي تبدو فيه علاقة نجمة فيلم “هيربي: فولي لودد” مع محمد بن سلمان مستبعدة، إلا أن مصادر مقربة من الممثلة، التي تقيم منذ سنوات بشكل جزئي قرب دبي، تقول إن العلاقة ليست غير عادية، خاصة أن الرجال المهمين في المنطقة “سيلاحقونها مثل المجانين هناك”.

ويجد التقرير أن ممثلة هوليوود السابقة تبدو منجذبة نحو رجال الشرق الأوسط، ففي عام 2007 التقت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث حول اللاجئين السوريين.

ويختم “بيغ سيكس” تقريره بالإشارة إلى انتشار صورة للندسي بالبوركيني في تايلاند عام 2017، التي أثارت شائعات حول إسلامها، وهو ما نفاه العاملون معها، لافتا إلى أن الموقع لم يتلق ردا من ممثلي ولي العهد للتعليق على هذه القصة.

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