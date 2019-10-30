اعصار كيار
اعصار كيار
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مشاهد مرعبة لتأثير إعصار كيار يثبها التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان.. المياه اجتاحت المنازل وهذه التوقعات خلال 24 ساعة

كتب وطن
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بث التلفزيون الرسمي لسلطنة عُمان مشاهد صادمة لاجتياح منازل المواطنين الواقعة على الشريط الساحلي بنيابة “رأس الحد” بولاية جراء التطورات الأخيرة لإعصار “”.

وأظهر المقطع على التلفزيون الرسمي العُماني ارتفاع أمواج البحر وتخطيها الطرق حتى اختراقها منازل المواطنين على الشريط الساحلي في مشهد مقلق.

وتُظهر الارصاد الجوية الخاصة باعصار كيار في بحر العرب صباح اليوم الأربعاء، إلى أن كيار لايزال في الدرجة الثانية من حيث التصنيف، مع توقعات بتراجعه إلى الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويتحرك حالياً إلى الغرب و الجنوب الغربي بسرعة 10 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى  90 عقدة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 10:30 من صباح اليوم الأربعاء إلى  965 مليبار، ويبعد 860 كم عن جزيرة مصيرة.

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وسيُواصل اعصار كيار تحركه نحو الغرب والشمال الغربي، ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة “يومي الأربعاء والخميس” ليتحرك بعد ذلك بالاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل الجنوبية الشرقية وبالتحديد مقابل سواحل محافظى الوسطى وظفار.

وستكون تأثيرات اعصار كيار على هذه المناطق غير مباشرة، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

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