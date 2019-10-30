مشاهد مرعبة لتأثير إعصار كيار يثبها التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان.. المياه اجتاحت المنازل وهذه التوقعات خلال 24 ساعة

بث التلفزيون الرسمي لسلطنة عُمان مشاهد صادمة لاجتياح المياه منازل المواطنين الواقعة على الشريط الساحلي بنيابة “رأس الحد” بولاية صور جراء التطورات الأخيرة لإعصار “كيار”.

وأظهر المقطع على التلفزيون الرسمي العُماني ارتفاع أمواج البحر وتخطيها الطرق حتى اختراقها منازل المواطنين على الشريط الساحلي في مشهد مقلق.

▶️ دخول مياه البحر إلى المنازل الواقعة على الشريط الساحلي بنيابة #رأس_الحد بولاية #صور

تقرير: يوسف بن سعيد الرواحيhttps://t.co/7W6vNqEuLl#مركز_الأخبار pic.twitter.com/iYDLXmf2Nb — مركز الأخبار (@omantvnews) October 30, 2019

وتُظهر الارصاد الجوية الخاصة باعصار كيار في بحر العرب صباح اليوم الأربعاء، إلى أن اعصار كيار لايزال في الدرجة الثانية من حيث التصنيف، مع توقعات بتراجعه إلى الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويتحرك اعصار كيار حالياً إلى الغرب و الجنوب الغربي بسرعة 10 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى 90 عقدة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 10:30 من صباح اليوم الأربعاء إلى 965 مليبار، ويبعد 860 كم عن جزيرة مصيرة.

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وسيُواصل اعصار كيار تحركه نحو الغرب والشمال الغربي، ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة “يومي الأربعاء والخميس” ليتحرك بعد ذلك بالاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية وبالتحديد مقابل سواحل محافظى الوسطى وظفار.

وستكون تأثيرات اعصار كيار على هذه المناطق غير مباشرة، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

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