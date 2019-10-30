“ترا ادفع كويس”.. جمال ريان يلجم تركي آل الشيخ بعد دعوته له للمشاركة في موسم الرياض

ألجم الاعلامي الفلسطيني البارز ومذيع قناة الجزيرة القطرية جمال ريان، رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بعد سخريته منه وتوجيه دعوة “خبيثة” له للمشاركة في موسم الرياض، متحدياً إياه أن يصدق في دعوته وهو الامر الذي وضع آل الشيخ في موقف محرج.

وأبدى جمال ريان استعداده للمشاركة في موسم الرياض حسب الدعوة التي أطلقها رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ولكن بشرط سيصعب على الأخير تنفيذه

السجال التويتري اندلع عندما أطلق جمال تغريدة اراد منها استطلاع أراء متابعيه بـ”تركي آل الشيخ”، قائلاً :” ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الامير محمد بن سلمان ؟ رجاء بدون تجريح “.

ما هو رأيكم ب تركي آل الشيخ هذا الرجل المقرب جدا جدا جدا من الامير محمد بن سلمان ؟ رجاء بدون تجريح @Turki_alalshikh #السعودية #الخليج #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/sNV3f5LGdf — جمال ريان (@jamalrayyan) October 29, 2019

هذه التغريدة أغضبت تركي آل الشيخ فسارع للرد على جمال ريان بسخرية قائلاً له : (جمال مطلوب في موسم الرياض … مو معقول كله سعاده … لازم وجه ودر ونكد … بعطيك ميوه وتطب في النافوره وش رايك؟ ( ترا ادفع كويس ماعليك ) واوعدك مايكون فيه تجريح من أهل الرياض).

جمال مطلوب في موسم الرياض … مو معقول كله سعاده … لازم وجه ودر ونكد … بعطيك ميوه وتطب في النافوره وش رايك؟ ( ترا ادفع كويس ماعليك ) واوعدك مايكون فيه تجريح من أهل الرياض 😎 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 29, 2019

ولكن جمال ريان استطاع أن يرد الصاع صاعين لـ”تركي آل الشيخ” متحدياً إياه أن يصدق في كلامه قائلاً له :” حياك الله اخي تركي أنا مستعد وجاهز، ارجو التكرم بإرسال طلب بذلك الى إدارة قناة الجزيرة “!

حياك الله اخي تركي أنا مستعد وجاهز ، ارجو التكرم بإرسال طلب بذلك الى إدارة قناة الجزيرة @Turki_alalshikh #السعدية https://t.co/72e52i9mEj — جمال ريان (@jamalrayyan) October 29, 2019

وواصل تركي آل الشيخ تطاوله على جمال ريان بعدما أبدى استعداده لزيارة الرياض قائلاً له ” بطلت خليك بالشبك”، وهو الامر الذي دفع المذيع البارز للرد عليه قائلاً :” تركي ال الشيخ مستشار الأمير محمد بن سلمان وجه دعوة لي لحضور موسم الرياض وبعد ان قلت له:انا جاهز وان عليه إرسال طلب بذلك إلى إدارة قناة الجزيرة رد قائلا: بطلت خليك بالشبك ، ثم غلط بحقي ، هذا الإنسان فعلا متعجرف بفكر جمال ريان رخيص يمكن شراءه بعيدا عن الجزيرة”.

تركي ال الشيخ مستشار الأمير محمد بن سلمان وجه دعوة لي لحضور موسم الرياض وبعد ان قلت له:انا جاهز وان عليه إرسال طلب بذلك إلى إدارة قناة الجزيرة رد قائلا: بطلت خليك بالشبك ، ثم غلط بحقي ، هذا الإنسان فعلا متعجرف بفكر جمال ريان رخيص يمكن شراءه بعيدا عن الجزيرة @Turki_alalshikh https://t.co/z9barwKFJk — جمال ريان (@jamalrayyan) October 29, 2019

وألجم جمال ريان، رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلاً :” من يعتقد ان تركي ال الشيخ حقق المعجزات في هيئة الترفيه، فهو واهم ،كل ما انجزه أن ما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة في السعودية منذ إنشاء المملكة أخرجه للعيان وهذا ليس إنجازا او معجزات بل فضيحة مدوية وعار سوف يلاحقه كلما ذكر اسمه في بلاد التوحيد”.

من يعتقد ان تركي ال الشيخ حقق المعجزات في هيئة الترفيه، فهو واهم ،كل ما انجزه أن ما كان يحدث خلف الأبواب المغلقة في السعودية منذ إنشاء المملكة أخرجه للعيان وهذا ليس إنجازا او معجزات بل فضيحة مدوية وعار سوف يلاحقه كلما ذكر اسمه في بلاد التوحيد #الخليج #السعودية @Turki_alalshikh pic.twitter.com/hqkWqg1exE — جمال ريان (@jamalrayyan) October 30, 2019

وكان جمال ريان قد دخل في نقاشات عدة سابقاً، مع الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد، قبل أن تتوقف هذه السجالات مؤخرا على تويتر.

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