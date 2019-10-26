هكذا علّق نائب رئيس مجلس الشورى السابق على تصريحات أمين عام المجلس المثيرة للجدل قُبيل الإنتخابات

عقّب نائب رئيس مجلس الشورى السابق في سلطنة عمان اسحاق بن سالم السيابي على تصريحات أمين عام مجلس الشورى الشيخ علي بن ناصر المحروقي، والتي قال فيها إنّ “أعضاء مجلس الشورى محملين فوق طاقتهم حتى أنّ بعضهم يستلفوا”.



وقال “السيابي” في تعليقه بتغريدةٍ نشرها في “تويتر”: “اعضاء مجلس الشورى مهما بذلوا من جهد كبير فهو لا يذكر طالما ان خدمة الوطن مبتغاهم وهدفهم.. لم يتم تحميل احد فوق طاقته،ومن ظن انه حُمل فوق طاقته فليترك العضوية لمن هو احق بحمل امانتها !”.

اعضاء مجلس الشورى مهما بذلوا من جهد كبير فهو لا يذكر طالما ان خدمة الوطن مبتغاهم وهدفهم.. لم يتم تحميل احد فوق طاقته،ومن ظن انه حُمل فوق طاقته فليترك العضوية لمن هو احق بحمل امانتها !.#اسحاق_السيابي https://t.co/5cyu3Bs2Si — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) October 26, 2019

وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى السابق: “لم تسعى لهم العضوية، ولكن بعضهم-وإن كانوا قلة- حرصوا وبشدة للحصول عليها… فلا يمن احدآ على وطنه!”.

لم تسعى لهم العضوية،ولكن بعضهم-وإن كانوا قلة- حرصوا وبشدة للحصول عليها…



فلا يمن احدآ على وطنه ! — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) October 26, 2019

وكانت تصريحات أمين عام مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ علي بن ناصر المحروقي اثارت جدلاً بين المغردين العمانيين.

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وقال أمين عام الشورى إنّ المجلس يتواصل مع المجتمع ويضعه في الصورة بشكل كامل من خلال قنوات الإعلام.

وأضاف المحروقي: العضو في المجلس يمثل السلطنة واختصاصه تشريعي ورقابي فقط ويجوز أن يحرك بعض المواضيع في ولايته بصفة شخصية.

وذكر أنّه في بعض الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى هناك طرح غير قابل للتطبيق تحت قبة المجلس.

وتمنى أن يكون مجلس الشورى أكثر فعالية في الجانب الرقابي.



وتُجرى غداً الاحد [27 أكتوبر 2019م] انتخابات مجلس الشورى بسلطنة عمان في دورته التاسعة.