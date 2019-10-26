“الأعضاء محملين فوق طاقتهم”.. “شاهد” تصريح أمين عام مجلس الشورى في سلطنة عمان الذي أثار الجدل

أثارت تصريحات أمين عام مجلس الشورى في سلطنة عمان الشيخ علي بن ناصر المحروقي جدلاً بين المغردين العمانيين.

وقال “المحروقي” في لقاء مع إذاعة “هلا اف ام” إن “أعضاء مجلس الشورى محملين فوق طاقتهم حتى أنّ بعضهم يستلفوا”. مضيفاً أنّ بعضهم يجتهد ليحصل اراضٍ لأنه مواطن في النهاية.

سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي:



"أعضاء #مجلس_الشورى مُحمّلين فوق طاقتهم، ولا توجد مكافآت تحسين وضع عند دخولهم للمجلس". @AliAlinh3



رابط الحلقة كاملة من #صوت_المجلس 👇🏻 https://t.co/SDSlJEvlZ3 pic.twitter.com/UODWIeEmVg — Hala FM | هلا اف ام (@Halafmradio) October 24, 2019

وقالت المغرّدة “الشيماء الرئيسية” في تعليقها على تصريحات الشيخ “المحروقي”: “أمين عام الشورى يخونه التعبير، العضو المُجتهد يتفانى للحصول على حقوق أضعف مواطن منحه الثقة، وحشى المجتهد عن الطمع. في بلد المؤسسات والقانون، النظام سيف قاطع، لايسمح للإقطاعيين بتجاوزه وإستغلال سلطتهم للتّحصل على أراضي غير قانونية #أراضي_بوشر. أتمنى أن يعم الصمت الإنتخابي الجميع”.

أمين عام الشورى يخونه التعبير، العضو المُجتهد يتفانى للحصول على حقوق أضعف مواطن منحه الثقة، وحشى المجتهد عن الطمع. في بلد المؤسسات والقانون، النظام سيف قاطع، لايسمح للإقطاعيين بتجاوزه وإستغلال سلطتهم للتّحصل على أراضي غير قانونية #أراضي_بوشر

أتمنى أن يعم الصمت الإنتخابي "الجميع" https://t.co/LUQnSrLL4s — ﮼الشَّيماء،الرئيسية🇴🇲 (@AlShaimaAlRaisi) October 26, 2019

أما المغرّد “يعقوب السيابي” فقال: ” لو كانوا [أعضاء الشورى] محملين فوق طاقتهم لما تنافسوا على عضويته!”.

لو كانوا محملين فوق طاقتهم لما تنافسوا على عضويته! — يعقوب السيابي 🇴🇲 (@yaqoub155) October 25, 2019

وقالت “نجلاء” في تغريدة: ” من تحمل أنه يكون عضو مجلس شورى يتحمل امانه شعب ما يبرر انه محمل فوق طاقته”.

من تحمل أنه يكون عضو مجلس شورى يتحمل امانه شعب ما يبرر انه محمل فوق طاقته — نـجـ☆ـلاء ❥ (@________770055) October 24, 2019

في حين كتب “المنسي” منتقداً: “الجميل في طرح سعادته تحصل ارض ع حسب اجتهادك وطبعا تحصلها في موقع ممتاز على حسب اجتهادك والاكيد بتحصل اشياء اخرى ع حسب اجتهادك”.

الجميل في طرح سعادته تحصل ارض ع حسب اجتهادك وطبعا تحصلها في موقع ممتاز على حسب اجتهادك والاكيد بتحصل اشياء اخرى ع حسب اجتهادك — المنسي (@TtsHD7Mp5NtDj3n) October 26, 2019

ورآى ” Hamood” أنّ حقوق المواطنين الضعاف أولى ان يحققها [عضو الشورى].هو اقسم على كتاب الله ان يسعى لتحقيق مطالب المواطن، لا مطالبه في فترة عضويته”.

حقوق المواطنين الضعاف أولى ان يحققها

هو اقسم على كتاب الله ان يسعى لتحقيق مطالب المواطن، لا مطالبه في فترة عضويته — Hamood (@HmdG0) October 26, 2019

وكتب “سلطان المحروقي” : ” سعادتك تكرمت وذكرت يبقوا مواطنين وممكن يحصلوا …، ولكن هل لو لم يكونوا في منصبهم كأعضاء مجلس الشورى وكانوا مواطنين عاديين هل يستطيعون أن يتحصلوا على منافع مثل أراضي ومحطات وقود وعقود تشغيل معدات و…؟!؟ كيف يدخل بعض الأعضاء قبة المجلس معدما ويصبح ثريا؟!”.

سعادتك تكرمت وذكرت يبقوا مواطنين وممكن يحصلوا …، ولكن هل لو لم يكونوا في منصبهم كأعضاء مجلس الشورى وكانوا مواطنين عاديين هل يستطيعون أن يتحصلوا على منافع مثل أراضي ومحطات وقود وعقود تشغيل معدات و…؟!؟

كيف يدخل بعض الأعضاء قبة المجلس معدما ويصبح ثريا؟! pic.twitter.com/tZmo3dJZ8I — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) October 25, 2019

وقال أمين عام الشورى إنّ المجلس يتواصل مع المجتمع ويضعه في الصورة بشكل كامل من خلال قنوات الإعلام.



وأضاف: العضو في المجلس يمثل السلطنة واختصاصه تشريعي ورقابي فقط ويجوز أن يحرك بعض المواضيع في ولايته بصفة شخصية.



وذكر أنّه في بعض الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى هناك طرح غير قابل للتطبيق تحت قبة المجلس.



وتمنى أن يكون مجلس الشورى أكثر فعالية في الجانب الرقابي.



وتُجرى غداً الاحد [27 أكتوبر 2019م] انتخابات مجلس الشورى في دورته التاسعة.