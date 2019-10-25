“رفع 3 لاءات”.. نصرالله “يخوّن” شخصيات في الحراك وهذا ما قاله عن الحرب الأهلية والفوضى

بينما زجّ بمئات من مقاتليه في الحرب السورية للقتال الى جانب النظام، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله الجمعة أنصاره للبقاء بعيدا عن الاحتجاجات في أنحاء لبنان والتي تستهدف الاطاحة بالنخبة الحاكمة في البلد.

وقال نصر الله في كلمة نُقلت على شاشات التلفزيون إن لبنان ”دخل في دائرة الاستهداف“ دوليا وإقليميا وعبر عن خوفه من دفع البلاد إلى أتون حرب أهلية.

وتابع نصر الله ”ممكن البلد يروح على فوضى عارمة وخلل أمني معناه البلد يروح على حرب أهلية“.

وقال: ” مستعدون لدفع ثمن حماية بلدنا وكرامتنا وشعبنا”.

واضاف: “لسنا معنيين بأن نحضر في ساحات الاحتجاج لأن المطلوب أن نكون جميعا حريصين على الأمن والسلامة”.

ورفع نصرالله 3 لاءات، قائلاً إنه لا يقبل بإسقاط “العهد” ويرفض استقالة الحكومة ولا يقبل بانتخابات نيابية مبكرة في ظل هذه الظروف.

وقال: ” هناك شخصيات في الحراك ترتبط بسفارات وجهات أجنبية”.

وقال نصرالله: ” البعض حاول من أول يوم أن يقول إن حزب الله يهدد المتظاهرين وهذا غير صحيح”.

وأضاف نصرالله: ” لدي معلومات بأن بعض القوى أعطت تعليمات لأنصارها بسب شخصيات معينة أثناء الحراك.. تمنيت على المتظاهرين أن يتجنبوا الشتائم وأعمال التخريب”.

ورآى أنّ من “إيجابيات الحراك أنه فرض على الحكومة اللبنانية إنجاز ميزانية خالية من الضرائب والرسوم لأول مرة، وخروج ورقة إصلاحات اقتصادية حكومية غير مسبوقة وإن كانت دون الآمال والطموح”.

واعتبر أنّ ما أعلنته الحكومة اللبنانية في الورقة الإصلاحية “ليس وعودا بل قرارات سيتم تفعيلها في البرلمان”.ولفت الى أنّ “الحكومة مصممة بكل أطرافها على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة”.

وأكمل أن حزبه سيضغط باتجاه منح القضاء كل السلطات لمحاسبة الفاسدين مهما كانوا.

وقال إن أي حل للأزمة اللبنانية يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في أجهزة الدولة.

وطالب قادة القوى السياسية بالاتفاق على كيفية تنفيذ مطالب الحراك ثم الذهاب للرئيس من أجل الحوار.

كما طالب المتظاهرين باختيار ممثلين لهم لإجراء حوار حتى لا يستغل أحد حراكهم.حسب قوله

وزعم أن “بعض الطرق تحولت إلى حواجز لتحصيل إتاوات ممن يحاولون عبورها من المواطنين العاديين”.

وقال: ” لا أحد يطرح إنهاء الاعتصامات بل فتح الطرق أمام المواطنين العاديين لقضاء مصالحهم”.

وتابع: “أتمنى ممن يعتبرون أنفسهم قادة للحراك الشعبي أن يخرجوا ليفسروا لنا مصادر تمويلهم”.مشيراً إلى أنّ هناك شخصيات وجهات تعتبر أنها تمول الحراك وهي من الفئات الأكثر فسادا.كما قال

وذكر أنّ “مطالب الحراك الشعبي تغيرت وأصبح هناك حديث عن إسقاط النظام.. وإسقاط المقاومة”.

وقال نصرالله إنّه يقترح “على من يعتبرون أنفسهم قادة للحراك إعلان استعدادهم للذهاب إلى القضاء لإثبات عدم فسادهم”.

وبعد انتهاء كلمة نصر الله تزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت .

بينما ذكرت وسائل اعلام لبنانية أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري غادر قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون دون أي تصريح صحفي .

وتتواصل في لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، تظاهرات تطالب بإقالة الحكومة وإسقاط النظام على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، في حين بدأ متظاهرون يطلقون وصف “الانتفاضة والثورة” على تحركاتهم.

وكان قرار الحكومة فرض ضرائب إضافية في قطاع الاتصالات ضمن موازنة العام 2020، بمثابة الشراراة التي أشعلت الغضب وأدت إلى خروج حشود ضخمة من المواطنين إلى الشوارع.

ورغم تراجع الحكومة لاحقا عن تلك الضرائب وإطلاق وعود بإصلاحات عدة تضمنت خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفتها بـ”غير الضرورية” والعمل على إقرار قوانين لمحاربة الفساد، إلا أن سقف مطالب المتظاهرين تجاوز هذا الحد؛ حيث أكدوا تمسكهم ببمطلب إسقاط الحكومة التي يترأسها سعد الحريري وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتغيير الطبقة الحاكمة، رافعين شعار “كلن يعني كلن”.

ومنذ الجمعة الماضي، أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، لا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.