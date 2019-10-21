فيديو| مشهد مُخزٍ في موسم الرياض .. سعودي حمل فتاة على أكتافه ورقص بها!!

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو احدث ضجةً واسعةً، لشاب سعودي يحمل فتاةً منقّبة على أكتافه ويرقص بها خلال حضورهما إحدى فعاليات “الترفيه” التي تنظمها “هيئة الترفيه” التي يرأسها تركي آل الشيخ.
وأثار الفيديو تعليقاتٍ ساخطة من المغرّدين والنشطاء الذين اعتبروا أنّ تركي آل الشيخ وبتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان ينشرون الرذيلة في المملكة عبر فعاليات الترفيه التي تُنظّم على مستوى البلاد.
وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.