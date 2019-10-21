فيديو| مشهد مُخزٍ في موسم الرياض .. سعودي حمل فتاة على أكتافه ورقص بها!!

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو احدث ضجةً واسعةً، لشاب سعودي يحمل فتاةً منقّبة على أكتافه ويرقص بها خلال حضورهما إحدى فعاليات “الترفيه” التي تنظمها “هيئة الترفيه” التي يرأسها تركي آل الشيخ.

#السعودية فيها ارض الحرمين الشريفين وقبلة للمسلمين و قدوة ايضاً للمسلمين اجمع

لكن عندما يحدث مالم تتوقعه من الرقص والغناء والاختلاط فاعلم ان الساعة قريبة



نسال الله ان يحفظنا من شرورهم pic.twitter.com/rWG2Q0Rfks — كلي شموخ 🇴🇲 (@kHyili) October 21, 2019

وأثار الفيديو تعليقاتٍ ساخطة من المغرّدين والنشطاء الذين اعتبروا أنّ تركي آل الشيخ وبتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان ينشرون الرذيلة في المملكة عبر فعاليات الترفيه التي تُنظّم على مستوى البلاد.

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الهم اهديهم وارجعهم لرشدهم فانهم لا يعجزونك — Mostafas (@Mostafa79748666) October 21, 2019

المشكلة انها متغشية💔😂 لو لابسة لبسة مثل الاجانب عادي — عمان#وطني (@3thuraya88nm) October 21, 2019

أمريكا الجديدة ✌️ — أحمد Ahmad✌️🖤 (@026ah) October 21, 2019

هذا كلمة خاروف قليلة فيه غبااااااء — الحامده (@nnooaa123) October 21, 2019

وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.