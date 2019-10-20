عندما يختلف اللصوص تظهر الحقيقة.. “شاهد” الفضيحة الكبرى لإعلام “مبز ومبس” بأيدي مذيعي “العربية وسكاي نيوز”

في فضيحة مدوية لإعلام السعودية والإمارات وتأكيد من هذه المنابر المسيسة على سياسات الفبركة التي تتبعها ضد الخصوم، وصل خلاف بين مذيعين بارزين في قناتي العربية السعودية وسكاي نيوز الإماراتية، حول الأحقية بمقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بعد أن تبادلا الاتهامات بينهما في حدث قلّما يشهده الوسط الإعلامي.

وأجرى الرئيس بوتين قبل زيارته الأخيرة للسعودية والإمارات الأسبوع الماضي، مقابلة تلفزيونية مع 3 قنوات فضائية في وقت واحد، هي ”روسيا اليوم“، وقناة ”العربية“، وقناة ”سكاي نيوز“.

وبثت القنوات الثلاث المقابلة بطرق مختلفة، فبينما اختارت قناة ”روسيا اليوم“ بث المقابلة بشكل كامل، لجأت قناتا ”العربية“ و ”سكاي نيوز“ لعرض أبرز ما جاء في إجابات الرئيس بوتين من منظورهما.

وبعدها مباشرة تصاعدت الحرب الكلامية والاتهامات بين القناتين بعدما شهدتا سقوطاً مهنياً مدوياً لكل منهما، على خلفية المقابلة.

القصة بدأت باتهام من مذيع القناة الإماراتية، مهند الخطيب، لزميله في “العربية” محمد الطميحي، باجتزاء بعض تصريحات وأجوبة بوتين.

الرئيس فلاديمير #بوتين أجرى منذ أيام مقابلة مع ٣ قنوات: #سكاي_نيوز_عربية #روسيا_اليوم و #العربية . مذيع العربية محمد الطميحي @MohammedTomaihi شطب مذيعي القناتين الأخريين واستخدم اجوبة بوتين على أسئلتهم وكأنها إجابات على أسئلته. أمر غير مهني وغير أخلاقي ومعيب. #أن_تعرف_أكثر — Mohannad Khatib (@KhatibSKY) October 15, 2019

واتهم “الخطيب”، في تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر”، مذيع قناة “العربية” بـ”شطب مذيعَي القناتين الأخريَين، واستخدام أجوبة بوتين على أسئلتهما كأنها إجابات على أسئلته”.

وأضاف في تعليق آخر على تغريدة لـ”الطميحي”، قائلاً: “مقابلة الرئيس بوتين كانت مع ثلاث قنوات؛ سكاي نيوز عربية وروسيا اليوم والعربية، أنت حرّ بحذف أسئلة المحاوِرَين الآخرَين بالمونتاج، لكن أن تستخدم إجابات بوتين عن أسئلة زميلَيك كأنها إجابات عن أسئلتك فهذا أمر غير مهني وغير أخلاقي ومَعيب”.

مذيع قناة “العربية” السعودية، بدوره، ردَّ بعد مرور عدة أيام، بشكل ناري، على زميله في “سكاي نيوز”، ونشر فيديو يفضح جزءاً من المقابلة، يتعلق بمقدمتها، أظهر تسجيله إياها من دون حضور الرئيس الروسي.

أدارت #العربية حواراً مع الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين بمشاركة من الصحفي القدير #سلام_مسافر من #روسيا_اليوم و مذيع من #سكاي_نيوز_عربية .. وهذا ما تحدثنا عنه قبل بث المقابلة ..

يتبع .. pic.twitter.com/ueMGtlOzjK — محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) October 19, 2019

وعلَّق “الطميحي” في صفحته قائلاً: “من الصعب أن تتقبل أن يكون مذيع أصغر منك (سنّاً) هو من يدير الحوار، لكن أن يدفعك ذلك إلى أن تتهمه شخصياً على وسائل التواصل بأن ما قام به غير أخلاقي ومهني ومَعيب فأنت تثبت أنك لم تتجاوز تلك العقدة، لذلك لجأتَ إلى التزوير، حين خاطبتَ الجدار وحيداً دون رئيس أو محاوِرين!”.

وأضاف: “المقابلة ليست حصرية ولم ننسب أي إجابة إلينا، وكان لنا الحق في استخدام الإجابات دون الأسئلة، وهو ما كان متاحاً للقنوات الثلاث”.

المقابلة ليست حصرية ولم ننسب أي إجابة لنا .. وكان لنا الحق في استخدام الاجابات دون الاسئلة وهو ما كان متاحاً للقنوات الثلاث #روسيا_اليوم بثت الحوار كاملاً :مذيع العربية هو يدير الحوار .. وفي نسخة سكاي نيوز فجأة أصبح مذيعهم هو من يدير الحوار مع حذف أي مقطع يتعارض مع ذلك..

يتبع .. pic.twitter.com/5jTSimVXJN — محمد الطميحي (@MohammedTomaihi) October 19, 2019

وتابع مهاجماً مراسل “سكاي نيوز”، بقوله: “روسيا اليوم بثَّت الحوار كاملاً.. مذيع العربية هو من يدير الحوار، وفي نسخة سكاي نيوز فجأة أصبح مذيعهم هو من يدير الحوار، مع حذف أي مقطع يتعارض مع ذلك!”.

وأُجريت المقابلة مع الرئيس الروسي عشية زيارته للسعودية والإمارات، واستمرت نحو ساعة، تحدث فيها عن آخر التطورات والتوترات في الشرق الأوسط، وغيرها من الأحداث.

جدير بالذكر أن قناتي “العربية” و”سكاي نيوز” محط غضب واستياء عارمَين في الوطن العربي، لانحيازهما -بحسب مراقبين- إلى الأنظمة العربية القديمة، فضلاً عن سياستهما القائمة على الترويج للأكاذيب والادعاءات على أنها حقائق مثبتة، على غرار قرصنة وكالة الأنباء القطرية وما تبعها من أحداث.