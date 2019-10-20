راشد الغنوشي ينتصر لقطر ويمسح الأرض بوزير خارجية البحرين بعد افتراءاته على الدوحة والأمير تميم

شن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، هجوما عنيفا على وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، بعد تصريحات للأخير اتهم فيها قطر بالتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ودعاه للاهتمام بشؤون بلاده، وترك أمور تونس لأهلها.

وكان “آل خليفة” قال في تصريحات صحافية إن قطر “تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ليبيا، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي العراق”، في إشارة إلى “تدخل” قطر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فازت فيها حركة النهضة.

وعلّق الغنوشي على تصريحات “آل خليفة” بقوله إن “الانتخابات في تونس ليست ألعوبة بيد أي أحد ونتائجها لم تكن متوقعة أو معروفة (كما هو الحال في أغلب البلدان العربية)”، واتهم آل خليفة بمحاولة الاستخفاف بالديمقراطية التونسية، ودعاه للاهتمام بشؤون بلاده وترك شؤون تونس لأهلها.

وكانت لطيفة حباشي رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التونسي، انتقدت تصريحات آل خليفة، مشيرة إلى أن “سياسة تونس تعتمد على عدم التدخل في شؤون الغير، وبالتالي لن تسمح لآي كان أن يتدخل في شؤونها وتأكدت هذه السياسة اكثر فأكثر ما بعد الانتخابات الاخيرة التي عاشتها بلادنا”.